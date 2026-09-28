Na TOTVS, a expansão de mercado é impulsionada pela inovação contínua

Na TOTVS, a busca por novas oportunidades de negócio conecta a constante atração de novos clientes ao fortalecimento das parcerias já consolidadas. Conhecida pelos ERPs, sistemas que ajudam empresas a controlar contas, compras e estoques, a companhia tem expandido de forma acelerada sua presença no mercado. Para sustentar esse ritmo, investe continuamente na ampliação de um ecossistema completo de soluções, que atende às mais diversas necessidades das empresas brasileiras.

Vencedora da categoria Tecnologia e Telecomunicações do EXAME Melhores e Maiores 2026, a TOTVS completou, no segundo trimestre deste ano, 30 trimestres seguidos de crescimento de dois dígitos na receita recorrente.

São sete anos e meio de expansão nesse ritmo, impulsionada por um modelo de negócios robusto, que amplia portfólio, faz fusões e aquisições e reforça parcerias estratégicas que são consolidadas pela confiança de mercado.

Essa receita reflete o sucesso da estratégia de diversificação de estratégias de crescimento. A TOTVS tem ampliado de forma consistente sua participação nos investimentos de tecnologia no Brasil, combinando o ganho de novos clientes com a expansão de suas ofertas.

“Hoje, não somos mais uma empresa só de ERP. Temos uma infinidade de outras soluções que gravitam em torno dele e são oferecidas às empresas que já são clientes do nosso ERP”, afirma Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS.

Essa abordagem se reflete também na oferta de serviços financeiros. Por meio da Techfin ERP Finance, empresa que tem a TOTVS e o Itaú como sócios, os clientes podem acessar crédito e serviços de pagamento e recebimento. A relação que começa com a organização das contas pode, assim, se estender às necessidades de financiamento do negócio.

A escolha pelo Brasil

Para estar ao lado do mercado, a TOTVS aposta na proximidade. A companhia mantém equipes de vendas, implantação e suporte distribuídas pelo país - por meio de unidades próprias e franquias - numa estrutura voltada especialmente a apoiar companhias de todos os portes, com olhar atento às pequenas e médias empresas. O atendimento acompanha o cliente em todas as etapas de sua evolução tecnológica.

“Temos operação na América Latina, mas, na essência, a TOTVS é uma empresa brasileira porque o perfil de cliente com que trabalhamos, a pequena e média empresa, exige essa presença física muito próxima de equipes comerciais, de implantação e de suporte”, diz Herszkowicz.

A presença local dá sustentação à proposta de crescer dentro da própria base. Colocar o sistema para funcionar, orientar seu uso e prestar suporte mantêm as equipes em contato com o negócio de quem compra. É nessa rotina que a companhia busca acompanhar outras demandas e ampliar sua atuação.

Esse espaço para novas ferramentas acompanha uma mudança na forma como as empresas encaram a tecnologia. Na avaliação de Herszkowicz, a tecnologia se tornou indispensável para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades, independentemente do tamanho, do setor ou da localização da empresa. Organizar melhor o trabalho e produzir mais com os recursos disponíveis passaram a ser prioridades estratégicas.

Da gestão à inteligência artificial

A inteligência artificial já é uma realidade nas soluções da TOTVS. A companhia aplica conceitos de ASI (Artificial Specialized Intelligence — inteligência de propósito específico) diretamente contextualizados aos processos de negócio, garantindo ganhos imediatos de eficiência, produtividade e apoio à tomada de decisão de seus clientes.

Com um portfólio completo que permite diferentes portas de entrada para novos clientes, a companhia se posiciona no mercado como trusted advisor (parceira de confiança) dos seus clientes. A expressão resume a ambição de ser a primeira escolha quando qualquer empresa pensa em tomar decisões estratégicas de tecnologia.

Combinando tecnologia especialista, ecossistema integrado e presença em todo o Brasil, a TOTVS consolida o relacionamento com o mercado e constrói o caminho para os próximos passos de inovação no país.