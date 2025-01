Trump revoga medida de Biden que criava requisitos para IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou políticas de inteligência artificial que podem ser consideradas barreiras para inovação da tecnologia no país. Segundo ordem executiva divulgada na quinta, 23, os Estados Unidos terão como foco sustentar e aumentar a dominância em IA, promover competitividade econômica e segurança nacional.

"Para manter essa liderança, nós devemos desenvolver sistemas de IA que sejam livres de viés ideológico", diz o documento.

A ordem executiva menciona a revogação a medida de do presidente anterior, Joe Biden, que criou diretrizes para segurança em relação à IA. Também toma previdências para revisar "todas as políticas, direções, regulações. ordens e outras ações tomadas" em relação à IA.

Em outubro de 2023, Biden assinou uma ordem executiva que estabelecia uma série de requisitos para desenvolvimento de IA no país. A medida exigia que algumas empresas de IA compartilhem resultado de testes de segurança com o governo federal, criava diretrizes técnicas para avaliar a privacidade em IA e obrigava a produção de relatórios que indicassem o impacto na tecnologia no mercado de trabalho.

A administração de Trump disse que a ordem executivas do antecessor trouxe "requerimentos penosos" e que poderia travar a inovação do setor privado e ameaçar a liderança do país em IA. Além disso, a medida de Trump traz direcionamento para o desenvolvimento de um Plano de Ação de IA.

Em 2019, Trump assinou outra ordem executiva reconhecendo a importância de IA para a economia e segurança nacional dos Estados Unidos.