Um em cada quatro trabalhadores está exposto à IA; o que isso significa para a carreira?

Um em cada quatro trabalhadores no mundo está em uma ocupação com algum grau de exposição à inteligência artificial generativa. A estimativa é de um estudo publicado em maio de 2025 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em parceria com o instituto de pesquisa polonês NASK.

O levantamento, intitulado Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, analisou quase 30 mil tarefas profissionais para avaliar como a tecnologia pode afetar diferentes ocupações. A principal conclusão é que a transformação das funções é mais provável do que a substituição completa dos empregos.

Para profissionais de diferentes níveis hierárquicos, o resultado indica que a discussão sobre inteligência artificial não se limita à possibilidade de perder o emprego. Também envolve mudanças nas atividades diárias, nas competências exigidas pelas empresas e na forma como o trabalho é organizado.

Conheça o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37, e entenda como aplicar a tecnologia em diferentes contextos profissionais.

O que significa estar exposto à inteligência artificial?

No estudo da OIT, exposição significa que determinadas tarefas de uma ocupação podem ser realizadas, total ou parcialmente, com o auxílio da inteligência artificial generativa. Isso não significa que todos os profissionais daquela área serão substituídos ou que as empresas já automatizaram essas atividades.

A tecnologia pode, por exemplo, produzir um primeiro rascunho de relatório, organizar informações, resumir documentos e auxiliar na análise de dados. Nessas situações, o profissional continua responsável por verificar a precisão das informações, interpretar os resultados e tomar decisões.

A diferença está no tipo de atividade que consome o tempo de trabalho. Quando tarefas operacionais passam a ser executadas com apoio da IA, parte da rotina pode migrar para atividades de revisão, análise crítica, planejamento e resolução de problemas.

Quais profissionais podem sentir mais mudanças?

Segundo a OIT e o NASK, as ocupações administrativas continuam entre as mais expostas à inteligência artificial generativa. Funções relacionadas à entrada de dados, à digitação, à contabilidade operacional e ao apoio administrativo aparecem entre as atividades com maior potencial de automação.

O estudo também identificou aumento da exposição em ocupações profissionais e técnicas mais digitalizadas, incluindo analistas financeiros, programadores, desenvolvedores de conteúdo para a web e consultores de investimento.

Aprenda a aplicar inteligência artificial no trabalho com o Pré-MBA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Isso significa que a exposição não se restringe a funções operacionais. Profissionais especializados também podem ter partes do trabalho executadas por ferramentas de IA, especialmente quando lidam com informações digitais, documentos e processos que seguem padrões definidos.

Para um analista financeiro, por exemplo, a tecnologia pode ajudar a organizar dados e elaborar uma primeira versão de uma análise. Já um coordenador pode utilizá-la para estruturar relatórios de desempenho, enquanto um gerente pode recorrer à ferramenta para comparar cenários e preparar reuniões.

Em cargos executivos, a IA pode apoiar a síntese de informações e a elaboração de hipóteses estratégicas. A avaliação de riscos, a definição de prioridades e a responsabilidade pelas decisões, porém, continuam exigindo julgamento humano.

Como preparar a carreira para essas mudanças?

A exposição à inteligência artificial não determina, por si só, o futuro de uma profissão. O efeito da tecnologia depende das tarefas envolvidas, das decisões das empresas sobre sua adoção e da capacidade dos trabalhadores de incorporar novas ferramentas à rotina.

Um caminho é identificar quais atividades podem ser automatizadas ou aceleradas. Em seguida, vale aprender a utilizar ferramentas adequadas à própria área, conferir os resultados produzidos e compreender limitações como erros factuais, vieses e exposição de informações confidenciais.

Outra frente é desenvolver competências complementares à IA, como pensamento analítico, comunicação, negociação e resolução de problemas. Essas habilidades ajudam a interpretar resultados, identificar inconsistências e transformar informações em decisões úteis para o negócio.

A formação também pode fazer diferença quando conecta o conhecimento técnico às necessidades profissionais. Entender como formular comandos, avaliar respostas e aplicar a tecnologia a situações reais permite que o trabalhador vá além do uso experimental.

O que o estudo indica para o futuro do trabalho?

A estimativa de um trabalhador em cada quatro exposto à IA generativa não representa uma previsão de que 25% dos empregos desaparecerão. Ela aponta que uma parcela relevante das ocupações contém tarefas que podem ser modificadas pela tecnologia.

A diferença é importante para quem planeja os próximos passos da carreira. Em vez de considerar apenas o nome do cargo, o profissional pode avaliar quais atividades realiza, quais delas são repetitivas e como a inteligência artificial pode alterar as competências necessárias para executá-las.

A adoção da tecnologia também depende das empresas, que precisam considerar treinamento, qualidade dos resultados, proteção de dados e reorganização dos processos. A adaptação profissional envolve tanto o aprendizado individual quanto as condições oferecidas pelas organizações.

Dê o próximo passo na sua formação em IA com o Pré-MBA da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37.