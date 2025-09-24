OpenAI amplia ChatGPT com recursos avançados, mas limita a planos Pro

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
- Contextualização sobre o cenário atual da IA;
- Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
- Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
- Principais formas de atuação do especialista em IA;
- Como construir um plano de carreira prático.
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
