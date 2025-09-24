OpenAI amplia ChatGPT com recursos avançados, mas limita a planos Pro

O CEO da OpenAI, Sam Altman, anunciou, em um post no X, que a empresa vai expandir as capacidades de processamento do ChatGPT para recursos mais intensivos em computação. As novidades estarão disponíveis apenas para assinantes do ChatGPT Pro, e alguns produtos adicionais terão custos extras.

Segundo Altman, o motivo para restringir inicialmente o acesso aos assinantes Pro são os “custos associados” à operação de recursos que exigem alto poder computacional. A expansão permitirá que os usuários realizem tarefas mais complexas nas próximas semanas, ao aproveitar a maior capacidade do modelo de IA.

Além disso, alguns dos novos produtos lançados terão cobrança adicional, reforçando que a medida busca equilibrar o custo operacional com a oferta de funcionalidades avançadas.