Inteligência Artificial

OpenAI amplia ChatGPT com recursos avançados, mas limita a planos Pro

A expansão permitirá que os usuários realizem tarefas mais complexas nas próximas semanas, mas pode gerar custos adicionais

CEO da OpenAI compartilhou a novidade na rede social X (Getty Images) (Justin Sullivan/Getty Images)

CEO da OpenAI compartilhou a novidade na rede social X (Getty Images) (Justin Sullivan/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18h04.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, anunciou, em um post no X, que a empresa vai expandir as capacidades de processamento do ChatGPT para recursos mais intensivos em computação. As novidades estarão disponíveis apenas para assinantes do ChatGPT Pro, e alguns produtos adicionais terão custos extras.

Segundo Altman, o motivo para restringir inicialmente o acesso aos assinantes Pro são os “custos associados” à operação de recursos que exigem alto poder computacional. A expansão permitirá que os usuários realizem tarefas mais complexas nas próximas semanas, ao aproveitar a maior capacidade do modelo de IA.

Além disso, alguns dos novos produtos lançados terão cobrança adicional, reforçando que a medida busca equilibrar o custo operacional com a oferta de funcionalidades avançadas.

https://twitter.com/sama/status/1969835407421374910

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAI

Mais de Inteligência Artificial

Google Gemini e 1 Billion Summit lançam maior prêmio de cinema em IA do mundo

Como desenvolvedores estão usando a IA? Google divulga seu novo estudo, o Dora

Caf capta R$ 50 milhões para acelerar expansão em tecnologia antifraude

Crise na parceria? Microsoft fecha acordo com rival do ChatGPT para modelos de IA

Mais na Exame

Brasil

Governo retira urgência do licenciamento ambiental, após acordo para votar IR na semana que vem

Mundo

Governo dos EUA diz que não pretende sair da ONU, apenas dar um 'empurrão'

Mercados

Ibovespa fecha em ligeira alta e garante novo recorde de fechamento

Negócios

Um dos cientistas de IA mais brilhantes do mundo escolheu abandonar os EUA para viver na China