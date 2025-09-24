Oracle prevê levantar US$ 15 bilhões com emissão de títulos corporativos

A Oracle planeja levantar cerca de US$ 15 bilhões por meio da emissão de títulos corporativos. As informações da Bloomberg. A operação pode ser dividida em até sete lotes, incluindo a possibilidade de um papel com vencimento de 40 anos.

O movimento ocorre poucas semanas após a companhia anunciar um acordo de grande porte com a OpenAI para fornecer até US$ 300 bilhões em capacidade de computação em nuvem.

O contrato levantou dúvidas no mercado sobre o financiamento necessário para a execução do projeto.

Expansão e mudanças na liderança

Além do acordo com a OpenAI, a Oracle também negocia com a Meta um contrato de computação estimado em US$ 20 bilhões. Essas operações reforçam a estratégia da empresa de consolidar sua posição no setor de infraestrutura em nuvem, frente à concorrência de Microsoft e Amazon Web Services.

Em paralelo, a companhia anunciou mudanças em sua liderança. Safra Catz deixará o cargo de CEO após 11 anos para se tornar vice-presidente executiva do conselho. A gestão ficará a cargo dos novos CEOs Clay Magouyrk e Mike Sicilia.

Disparada das ações da Oracle coloca dois ex-executivos na lista de bilionários

A empresa americana de tecnologia Oracle se consolidou como uma das principais beneficiadas da corrida global pela inteligência artificial.

O movimento impulsionou as ações da companhia em quase 115% nos últimos seis meses, elevando seu valor de mercado para US$ 933 bilhões e colocando a Oracle como a 12ª empresa mais valiosa do mundo.

Só no último dia 10 de setembro, os papéis da Oracle subiram 36% em apenas uma sessão, após a projeção de que a receita de infraestrutura em nuvem, com foco em inteligência artificial, poderá crescer 700% em quatro anos, alcançando US$ 144 bilhões.

O salto aumentou em quase US$ 100 bilhões a fortuna de Larry Ellison, cofundador e diretor de tecnologia da empresa, que se consolidou como o segundo homem mais rico do planeta, com patrimônio estimado em US$ 392,3 bilhões.