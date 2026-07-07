O que é o NotebookLM e 8 maneiras de usar a ferramenta de inteligência artificial

O avanço da inteligência artificial trouxe ferramentas capazes de organizar grandes volumes de informação. Entre elas está o NotebookLM, desenvolvido pelo Google, que funciona como um assistente de pesquisa baseado nos documentos enviados pelo próprio usuário.

Em vez de pesquisar informações em toda a internet, a ferramenta utiliza como referência arquivos como PDFs, apresentações, documentos de texto, links e anotações. A partir desse material, ela responde perguntas, cria resumos e identifica relações entre diferentes conteúdos.

Segundo o Google, o NotebookLM foi desenvolvido para reduzir o tempo gasto na consulta de documentos e aumentar a produtividade em estudos e atividades profissionais.

8 maneiras de aproveitar o NotebookLM

1. Resumir documentos longos

Relatórios, pesquisas acadêmicas e contratos podem ser transformados em resumos com os principais pontos, facilitando a leitura inicial.

2. Conversar com seus próprios arquivos

O usuário pode fazer perguntas específicas sobre o conteúdo enviado, como se estivesse entrevistando seus documentos.

3. Estudar para provas e certificações

A ferramenta consegue criar explicações, listas dos conceitos mais importantes e materiais de revisão a partir de livros, apostilas e artigos.

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4. Criar perguntas e respostas

O NotebookLM pode gerar questionários, flashcards e exercícios para ajudar na fixação do conteúdo.

5. Organizar pesquisas

Quem trabalha com muitos artigos ou documentos pode reunir diferentes fontes em um único notebook e consultar rapidamente as informações.

6. Produzir versões resumidas de reuniões

Ao enviar atas, transcrições ou anotações, a ferramenta identifica decisões, tarefas e principais assuntos discutidos.

7. Comparar diferentes documentos

Outra função útil é identificar diferenças e semelhanças entre versões de contratos, políticas internas ou estudos.

8. Ouvir resumos em formato de podcast

Um dos recursos mais recentes permite transformar o conteúdo em conversas geradas por inteligência artificial, facilitando o consumo das informações durante deslocamentos ou outras atividades.

Como começar a usar a ferramenta

O primeiro passo é reunir os documentos relacionados a um mesmo tema e criar um notebook. Depois, basta enviar os arquivos e fazer perguntas em linguagem natural.

Quanto mais organizadas e confiáveis forem as fontes utilizadas, maior tende a ser a qualidade das respostas. A ferramenta também apresenta trechos dos documentos que fundamentam cada resposta, permitindo verificar a origem das informações.

Estudos publicados por organizações como a Stanford University, a McKinsey & Company e o World Economic Forum mostram que ferramentas de inteligência artificial generativa vêm reduzindo o tempo dedicado à busca de informações e aumentando a produtividade em tarefas de análise e síntese de conteúdo, especialmente quando utilizadas com supervisão humana.

O que vale a pena colocar em prática

O NotebookLM é especialmente útil para estudantes, pesquisadores e profissionais que trabalham diariamente com grande volume de documentos. Em vez de substituir a leitura crítica, a ferramenta acelera a localização de informações, organiza conteúdos e auxilia na compreensão de materiais complexos.

À medida que os modelos de inteligência artificial evoluem, soluções desse tipo tendem a ocupar um espaço cada vez maior na rotina de estudos e trabalho. O diferencial continua sendo saber fazer boas perguntas, verificar as respostas e utilizar fontes confiáveis.

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