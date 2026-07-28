EXCLUSIVO: dr.consulta gera R$ 1,2 milhão por mês com agentes de inteligência artificial

O dr.consulta gerou receita de mais de R$ 1,2 milhão por mês com o uso de agentes de inteligência artificial (IA), mostram dados enviados com exclusividade à EXAME. Segundo a empresa, a implementação do agente Veri, desenvolvido pela StaryaAI, também impulsionou um crescimento de 60% na receita gerada pelo canal do WhatsApp.

"Usamos a tecnologia para reduzir fricções, tornar o atendimento mais integrado e ampliar nossa capacidade de oferecer cuidado de qualidade em escala. O objetivo é unir eficiência operacional e experiência do paciente em uma mesma estratégia”, afirma Paulo Yoo, CTO do dr.consulta.

O dr.consulta também afirma que, até março deste ano, os agentes de IA adotados pela empresa trocaram mais de 3 milhões de mensagens com 276 mil usuários ativos, gerando aproximadamente 75 mil conversões.

Segundo a empresa, a satisfação dos pacientes com o atendimento automatizado atingiu nota 8,2, em uma escala de 0 a 10. Em comparação com uma estrutura equivalente operada exclusivamente por humanos, a economia operacional alcançou cerca de 75%.

Casos práticos: agentes Gabi e Lara

Um dos principais projetos da iniciativa foi a criação da Gabi, agente de IA desenvolvida para atuar no Programa de Saúde do dr.consulta. A meta inicial era alcançar 5% de conversão, mas a taxa atingiu 30% em apenas 30 dias, seis vezes acima do objetivo definido pela companhia.

A experiência também deu origem à Lara, uma nova agente criada a partir dos aprendizados obtidos com a Gabi.

Em pouco mais de um mês de operação, a solução alcançou 10% de conversão em agendamentos, segundo a empresa, sem a necessidade de ampliar a equipe responsável pelo atendimento.

Impacto na rotina e eficiência

Além dos indicadores de receita e conversão, a companhia afirma que a automação também impactou a rotina das equipes. Com enfermeiros liberados de atividades repetitivas e operacionais, o NPS (indicador de satisfação e lealdade do cliente) interno chegou a 95%.

"Os resultados mostram que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de automação e passou a atuar diretamente na geração de receita, eficiência e escalabilidade dos negócios. O ganho não está apenas em reduzir custos, mas em aumentar a capacidade operacional com inteligência", afirma Fabio Tiepolo, CEO da StaryaAI.

Segundo o executivo, empresas que incorporam IA aos processos estratégicos tendem a ampliar a competitividade e acelerar o crescimento. "A IA potencializa operações, melhora decisões e cria novas oportunidades de crescimento sustentável. O diferencial está em conectar tecnologia aos objetivos reais do negócio. Quando a IA é aplicada de forma eficaz e com governança, esses são os resultados", diz Tiepolo.