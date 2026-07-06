O que é o GLM-5.2, a IA chinesa que promete programar como o ChatGPT por um sexto do preço

Z.ai: empresa anuncia novo modelo (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 6 de julho de 2026 às 11h55.
Uma inteligência artificial (IA) chinesa de código aberto promete fazer programação no nível dos modelos mais avançados do Ocidente cobrando cerca de um sexto do preço — e qualquer empresa pode baixá-la para rodar nos próprios servidores.
O lançamento do GLM-5.2 colocou a startup Z.ai no centro da disputa global por inteligência artificial. Mas o entusiasmo vem acompanhado de ressalvas sobre desempenho, infraestrutura e uso de dados.
O modelo é da Z.ai, nome comercial da chinesa Zhipu AI, laboratório fundado em 2019 como um desmembramento da Universidade Tsinghua, em Pequim.
A empresa faz parte de um grupo de laboratórios chineses — ao lado de nomes como DeepSeek, Moonshot e MiniMax — que passaram a disputar a liderança dos modelos abertos, aqueles cujo código pode ser baixado e usado livremente.
O GLM-5.2 foi lançado em 13 de junho e é a terceira versão da linha em poucos meses, depois do GLM-5, de fevereiro, e do GLM-5.1, de abril.
O foco, dessa vez, é a programação autônoma, o tipo de tarefa em que a IA planeja, escreve, testa e corrige código sozinha, ao longo de sessões longas.
O maior diferencial do GLM-5.2 é a licença.
Ele é um modelo de "pesos abertos" (open weights, em inglês), publicado na plataforma Hugging Face sob a licença MIT — uma das mais permissivas que existem.
Na prática, isso quer dizer que qualquer empresa pode baixar o modelo inteiro, ajustá-lo ao seu próprio código, rodá-lo nos seus servidores e usá-lo comercialmente, sem pedir autorização nem pagar royalties.
É o oposto do modelo fechado da OpenAI ou da Anthropic, em que o cliente acessa a IA apenas por uma interface de programação (API, na sigla em inglês) paga e não tem acesso ao que roda por baixo.
Para empresas preocupadas com controle de dados, poder rodar a IA "dentro de casa" é um atrativo grande.
O argumento que fez o GLM-5.2 viralizar é o custo.
Segundo a Z.ai, o modelo entrega desempenho de ponta em programação cobrando cerca de um sexto do preço do GPT-5.5, da OpenAI.
Na API da própria empresa, o modelo custa US$ 1,40 por milhão de tokens de entrada e US$ 4,40 por milhão de tokens de saída — as unidades de texto que servem de base para o faturamento das IAs.
A diferença fica evidente na comparação.
Um levantamento citado pela imprensa especializada apontou que, enquanto o GLM-5.2 cobra US$ 4,40 pelo milhão de tokens de saída, o Claude Opus 4.8, da Anthropic, cobra US$ 25, e o GPT-5.5 chega a US$ 30. Para empresas que rodam grandes volumes de tarefas, a economia é substancial.
Preço baixo não valeria nada sem desempenho — e é aí que o GLM-5.2 chamou a atenção.
O modelo tem uma "janela de contexto" de 1 milhão de tokens, cinco vezes maior que a da versão anterior. Na prática, é como conseguir entregar à IA uma base de código inteira de uma vez e pedir que ela raciocine sobre tudo ao mesmo tempo, sem perder o fio.
Nos testes de programação divulgados pela Z.ai, o GLM-5.2 supera a maioria dos modelos abertos e chega perto — ou à frente — de rivais fechados como o GPT-5.5 e o Claude Opus 4.8 em tarefas de engenharia de software de longo prazo.
O modelo também usa uma arquitetura chamada "mistura de especialistas" (MoE): embora tenha cerca de 753 bilhões de parâmetros no total, ativa apenas 40 bilhões por vez, o que mantém o custo de operação baixo para um modelo desse tamanho.
A reação da comunidade técnica foi rápida. Ferramentas de programação com IA, como Cline e Kilo Code, integraram o GLM-5.2 no dia do lançamento.
Para o pesquisador Nathan Lambert, autor do boletim Interconnects, o GLM-5.2 é o primeiro modelo aberto que funciona bem como agente de programação de uso geral.
Vários analistas compararam o momento ao lançamento do DeepSeek R1, o modelo chinês que abalou os laboratórios americanos no início de 2026 ao mostrar que era possível chegar perto da fronteira gastando muito menos.
O CEO da Vercel, Guillermo Rauch, resumiu a surpresa ao dizer, na rede social X, que ficou "quase chocado" com a qualidade do modelo de programação.
O entusiasmo, porém, vem com ressalvas importantes.
A primeira é que os números de desempenho mais impressionantes são, em boa parte, autorreportados pela própria Z.ai, e ainda estão sendo verificados por avaliadores independentes. A recomendação de especialistas é tratar esses resultados como direção, não como veredito.
A segunda ressalva é de dados. Usar o GLM-5.2 pela API oficial significa enviar código e informações para uma infraestrutura hospedada na China, e a Zhipu está na lista de entidades restritas do governo dos Estados Unidos — o que levanta questões de conformidade e privacidade para empresas em setores sensíveis.
A saída, nesse caso, é justamente baixar os pesos abertos e rodar o modelo em servidores próprios ou de provedores ocidentais, o que elimina o trânsito de dados pela China.
Por fim, "aberto e gratuito" não significa "roda em qualquer computador". Um modelo de 753 bilhões de parâmetros exige hardware robusto para funcionar, e a maior parte das equipes vai acessá-lo por uma API ou provedor terceirizado, e não no próprio laptop.