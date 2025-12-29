Além do DeepSeek: Conheça os 4 modelos de IA chinesa que estão mudando o mercado

A China está emergindo como uma potência na inteligência artificial. Em meio a esse avanço, quatro sistemas de IA estão chamando a atenção. Cada um deles apresenta capacidades inovadoras que estão redesenhando o mercado de IA e influenciando até mesmo o desempenho de ações de grandes empresas. As informações foram retiradas de Business Insider.

Veja os 4 modelos de IA chinesa mais inovadores

DeepSeek R1: O "Momento Sputnik" da IA Chinesa

A startup chinesa DeepSeek surgiu como um divisor de águas no setor ao lançar o modelo R1, capaz de competir com soluções da OpenAI.

Fundada em 2023 por Liang Wenfeng, a empresa investiu cerca de US$ 5,6 milhões no treinamento de seu modelo em chips Nvidia H800, um valor muito inferior ao orçamento de empresas como a Meta, que planeja gastar US$ 60 bilhões neste ano em IA. Os impactos do lançamento do DeepSeek R1 foram imensos: as ações da Nvidia caíram 17%, reduzindo seu valor de mercado em centenas de bilhões de dólares.

Alibaba e o Open-Source da IA

O QwQ-32B, modelo de IA de Alibaba, foi lançado recentemente com uma proposta diferenciada: eficiência e menos consumo de dados em relação ao DeepSeek R1.

O modelo foi disponibilizado em plataformas de código aberto, como o Hugging Face, permitindo que qualquer pessoa ou empresa utilize e aprimore a tecnologia. O impacto foi imediato: as ações da Alibaba subiram 8%, enquanto a Nvidia enfrentou nova desvalorização.

Tencent Yuanbao: A IA mais popular na China

A Tencent, gigante de tecnologia dona do WeChat, também está na disputa com seu chatbot Yuanbao. Em pouco tempo, ele se tornou o aplicativo gratuito mais baixado na App Store chinesa, superando o DeepSeek e o Doubao, chatbot da ByteDance.

A Tencent integrou a IA DeepSeek R1 a seus produtos, incluindo o mecanismo de busca do WeChat e o jogo Peacekeeper Elite. A empresa também lançou o Hunyuan Turbo, uma versão que promete respostas ainda mais rápidas do que o DeepSeek. O resultado? As ações da Tencent valorizaram 10% em apenas dois dias.

Manus: O primeiro agente autônomo de IA?

O Manus, desenvolvido pela startup chinesa Monica, é considerado por alguns especialistas como a próxima revolução da IA. Diferente de chatbots tradicionais, ele é um agente autônomo, ou seja, consegue executar tarefas complexas sem necessidade de múltiplos comandos humanos.

Entre suas capacidades estão análise de ações, organização de currículos, coleta de dados e desenvolvimento de websites com um único prompt. Seu site afirma que o Manus supera o Deep Research, da OpenAI, em benchmarks de desempenho.

