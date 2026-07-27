A CXMT, nova gigante chinesa dos chips, é uma estatal?

Depois de disparar 466% em sua estreia na Bolsa de Xangai nesta segunda-feira, 27, e virar a empresa mais valiosa do mercado de ações da China continental, a ChangXin Memory Technologies (CXMT) deixou uma pergunta no ar para quem olha de fora: afinal, ela é uma empresa estatal?

A resposta curta é quase, mas não oficialmente. E é justamente nessa ambiguidade que se esconde o modelo chinês de construir uma indústria de chips.

No próprio prospecto, divulgado à bolsa de Xangai em 9 de julho, a CXMT declara não ter acionista controlador nem controlador de fato. A estrutura é descrita como "relativamente dispersa" — nenhum sócio, sozinho, manda na companhia.

Os cinco maiores acionistas diretos ilustram essa fragmentação. A Qinghui Jidian detém 21,67%; a Changxin Integration, 11,71%; o Fundo Nacional de Circuitos Integrados — o Big Fund, na segunda fase —, 8,73%; a Hefei Jixin, 8,37%; e a Anhui Provincial Investment, 7,91%. Nenhum passa de 22%.

Por que, ainda assim, é uma empresa do Estado

A dispersão, porém, é enganosa. Vários desses acionistas são, eles próprios, braços de governos — municipais, provinciais ou nacionais. Quando se somam as participações estatais espalhadas por diferentes entes, o controle público da CXMT chega a cerca de metade do capital.

Só os investidores ligados ao governo de Hefei, cidade onde a empresa nasceu, detêm 36,8% — o maior bloco quando as participações municipais são consolidadas. A eles se juntam fundos das províncias de Anhui, Pequim e Guangdong, além do Big Fund nacional. É uma estatal montada por partes: nenhuma entidade governamental controla sozinha, mas o Estado, no conjunto, controla.

Essa arquitetura não é acidente. Ao distribuir a propriedade entre vários veículos públicos e alguns privados, a empresa consegue se apresentar como companhia de capital disperso — o que suaviza a leitura de "estatal" tanto para investidores quanto para reguladores estrangeiros, sensíveis a empresas controladas pelo governo chinês.

Os sócios privados que completam o quadro

A CXMT não é só governo. Entre os acionistas aparecem investidores estratégicos do setor privado, como a Alibaba Cloud e a Xiaomi — empresas que também são clientes ou parceiras da fabricante.

A GigaDevice, companhia chinesa de semicondutores listada em bolsa, tem vínculos de capital e de negócio com a CXMT, no que analistas descrevem como um modelo que mistura capital industrial e estatal.

Há ainda um traço de governança que reforça o caráter de aposta de longo prazo: o fundador da empresa, Zhu Yiming, comprometeu-se a não vender nenhuma de suas ações por dez anos após a estreia na Bolsa.

Por que isso importa?

A distinção não é só técnica. Ser ou não estatal define como a CXMT é tratada lá fora. Empresas controladas pelo Estado chinês atraem mais escrutínio dos Estados Unidos — e a CXMT já foi aprovada para entrar na lista de restrições comerciais americana, além de constar na relação de Empresas Militares Chinesas do Departamento de Defesa.

Internamente, porém, é justamente o respaldo estatal que explica a existência da empresa. Foi o dinheiro público que a sustentou durante anos de prejuízo, permitiu a expansão da capacidade e bancou a pesquisa — até que a demanda por inteligência artificial (IA) valorizasse a memória e transformasse a aposta em ganho bilionário.

A CXMT é, no fim, a prova de conceito de um modelo em que o Estado age como investidor paciente e disfarça o próprio peso numa estrutura de sócios fragmentada.