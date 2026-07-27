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Moonshot libera o Kimi K3 para download gratuito — mas baixar é só o começo

Maior modelo de pesos abertos do mundo, com 2,8 trilhões de parâmetros, já pode ser baixado; rodá-lo, porém, exige 1,4 terabyte de memória e infraestrutura de data center

Kimi K3: nova IA da China surpreende big techs (Divulgação)

Kimi K3: nova IA da China surpreende big techs (Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h41.

A chinesa Moonshot AI liberou os pesos do Kimi K3 para download público e gratuito, permitindo que qualquer desenvolvedor baixe, modifique e rode o modelo na própria infraestrutura. A publicação aconteceu no domingo, 26, cerca de um dia antes da data que a empresa havia anunciado, e saiu na plataforma Hugging Face.

Com 2,8 trilhões de parâmetros — os valores internos que o sistema ajusta para aprender —, o Kimi K3 é o maior modelo de pesos abertos já disponibilizado publicamente.

O diferencial é exatamente esse. Enquanto os sistemas de ponta de OpenAI e Anthropic são fechados e acessados por assinatura, o modelo chinês pode ser copiado e executado sem pagar licença.

"Queremos crescer nossa base de usuários pela abertura e por uma disponibilidade mais ampla do que a dos sistemas proprietários dos Estados Unidos", afirmou o fundador da Moonshot, Yang Zhilin, em declaração reproduzida pela Bloomberg.

Baixar é grátis. Rodar, não

Os pesos abertos rodam em todo computador. Mesmo comprimido com uma precisão reduzida, o arquivo do Kimi K3 ocupa cerca de 1,4 terabytes de memória rápida — antes de carregar qualquer dado de trabalho. Em precisão cheia, seriam por volta de 5,6 terabytes.

Na prática, isso coloca o modelo fora do alcance de um computador pessoal. Quem consegue mantê-lo em operação são provedores de nuvem e empresas de infraestrutura com acesso a chips avançados.

Quem é Yang Zhilin, o jovem de 34 anos por trás da Moonshot AI que desafia ChatGPT e Claude

Ou seja, "aberto" amplia quem pode usar o modelo, mas não o suficiente para chegar a uma máquina doméstica. As empresas de nuvem Together AI e Modal já ofereciam acesso hospedado ao modelo no primeiro dia.

Há um traço de arquitetura que suaviza a conta. O Kimi K3 é do tipo "mistura de especialistas": tem 896 módulos internos, mas ativa apenas 16 a cada operação — cerca de 50 bilhões de parâmetros por vez. Isso faz o custo de processamento por tarefa se parecer com o de um modelo de porte médio, e não com o de um sistema de 2,8 trilhões de parâmetros inteiro.

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