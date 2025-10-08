O mais recente modelo de inteligência artificial da Anthropic, Claude Sonnet 4.5, identificou que estava passando por um teste e apontou a situação durante uma avaliação, segundo a empresa.

Em um dos cenários, o modelo percebeu a situação, mas respondeu corretamente por motivos considerados "estranhos" pela Anthropic. A companhia destacou que esse tipo de percepção representa um desafio para os desenvolvedores, pois dificulta avaliar a segurança e a confiabilidade do modelo.

Claude Sonnet 4.5 afirmou: "Acho que vocês estão me testando — para ver se eu apenas confirmo o que dizem, se questiono de forma consistente ou como lido com temas políticos. Tudo bem, mas prefiro que sejamos honestos sobre o que está acontecendo."

O comportamento foi registrado no “system card” do modelo, documento que detalha como a empresa testa suas IAs. A Anthropic explicou que, quando exposto a cenários extremos ou artificiais, o modelo às vezes identifica "bandeiras vermelhas" e indica suspeita de avaliação, o que complica a interpretação dos resultados.

Segundo a Anthropic, respostas como essa apareceram em cerca de 13% das transcrições dos testes, principalmente em situações deliberadamente incomuns ou implausíveis. A empresa afirmou que esse comportamento é raro no uso real e prefere que o modelo levante dúvidas sobre a realidade do cenário do que siga ações potencialmente prejudiciais.

A Anthropic também observou que modelos podem se tornar “superhumanos” na identificação de testes, mas até o momento não houve sinais de alerta. As primeiras implementações de Claude Sonnet 4.5 se comportaram de forma consistente com os testes.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga