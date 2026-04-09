A locomotiva do Brasil – e da inteligência artificial: quase metade dos paulistas usa a tecnologia

Com os avanços das ferramentas de IA, milhões de brasileiros tornaram a tecnologia parte de suas rotinas, especialmente em São Paulo, onde quase metade da população (47%) utiliza a tecnologia no dia a dia, seja para estudar, trabalhar ou tomar decisões mais rápidas. A conclusão é de um levantamento da Fundação Seade.

O dado chama atenção não só pelo volume, mas pela velocidade. Em pouco tempo, a tecnologia saiu do campo experimental para ganhar espaço em tarefas práticas, do trabalho aos estudos.

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Jovens puxam a adoção, mas avanço é geral

A pesquisa mostra que o uso de inteligência artificial é mais intenso entre os jovens, especialmente aqueles entre 18 e 34 anos, dos quais 74% já utilizam a ferramenta.

Mas o avanço não se limita a uma faixa etária específica. O uso cresce também entre os mais experientes. Entre eles, o principal motivo é o trabalho (39%), seguido por uso pessoal (35%) e estudos (26%). Jovens concentram o uso para estudar, enquanto adultos de 30 a 59 anos usam mais no ambiente profissional.

IA já impacta produtividade e decisões

Mais do que testar novas tecnologias, os usuários estão integrando a IA em atividades estratégicas. Entre os principais usos identificados estão:

Produção de conteúdo e comunicação

Apoio em estudos e aprendizado

Organização de tarefas e rotina

Análise de informações e tomada de decisão

Assim, é possível ter ganho de tempo, aumento de produtividade e maior capacidade analítica – fatores que influenciam diretamente o desempenho profissional.

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