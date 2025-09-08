China lança plano 'IA+' para integrar inteligência artificial à indústria

O Conselho de Estado da China publicou o documento “Opinião sobre a Implementação Aprofundada da Ação Inteligência Artificial+”, que define metas para acelerar seis ações prioritárias, fortalecer oito capacidades de apoio e integrar a inteligência artificial (IA) a diferentes setores da economia e da sociedade.

O objetivo é usar a IA para transformar a produção industrial, melhorar a governança de dados e impulsionar a modernização das indústrias tradicionais.

Desenvolvimento da indústria "IA+" e novos modelos de negócios

Um dos focos principais do plano é o desenvolvimento da indústria “IA+”, com a criação de novos modelos de negócios nativos digitais. O plano propõe a aplicação de inteligência em todas as etapas da produção industrial, além de ampliar a capacidade tecnológica e explorar novas formas de aplicação de modelos, aperfeiçoando a interação entre sistemas e usuários.

Especialistas acreditam que o plano oferece novas oportunidades para empresas que operam no setor da Internet Industrial, com destaque para a aplicação de IA em setores como logística, finanças e produção.

Wanlian Yida: iniciativa industrial em larga escala

O Grupo Wanlian Yida anunciou o desenvolvimento de um modelo industrial de IA em larga escala, utilizando um “espaço de dados confiável e multidimensional”. Este modelo integra IA em áreas como transações comerciais, logística e finanças digitais, posicionando o grupo como operador de ecossistemas e um participante ativo da ação “IA+”.

O vice-presidente do grupo, Du Xinkai, explicou que a meta é expandir gradualmente o modelo industrial de IA para cobrir os 97 setores da economia nacional. A validação dos dados acumulados no ecossistema permitirá uma compreensão mais precisa da “linguagem industrial” e facilitará aplicações como análises setoriais, insights corporativos e relatórios de mercado.

Transformação da indústria: de experiência para dados

A digitalização intensifica a demanda das indústrias tradicionais por aplicações de IA, além de exigir maior governança, mineração e uso eficiente dos dados. Na Exposição Internacional de Indústria de Big Data da China 2025, o grupo Wanlian Yida demonstrou como sua abordagem de “IA Industrial + Espaço de Dados Confiável Multidimensional” ajuda na transição das indústrias de um modelo baseado em experiência para um modelo orientado por dados.

Um exemplo prático desse modelo é o caso de uma empresa siderúrgica que enfrentava dificuldades para prever os preços de matérias-primas. Com o apoio da IA, a empresa passou a monitorar em tempo real, prever preços, planejar a produção, otimizar a cadeia de suprimentos e definir estratégias de compra e venda de maneira mais eficiente.

Segurança e governança de dados no modelo “IA+”

A segurança é uma preocupação central no modelo proposto. O modelo de IA incorpora mecanismos de segurança com governança inteligente de dados, garantindo que as informações circulem de forma segura e em conformidade. O princípio de gestão adotado é “utilizável porém invisível, controlável e mensurável”, o que assegura a confiabilidade dos dados em diferentes elos da cadeia produtiva.

Du Xinkai destaca que a confiabilidade vem dos cenários reais de negócios associados à governança inteligente da IA, enquanto a multidimensionalidade garante a correspondência de dados, controle de riscos e previsão de tendências.

IA+: a nova fase da transformação industrial

O plano “IA+” marca uma nova fase na indústria, em que os dados confiáveis se tornam o fator central de produção, o poder computacional se estabelece como força essencial e as aplicações integradas surgem como o motor da transformação industrial. A ação visa não apenas transformar as indústrias, mas também fomentar a inovação contínua e o uso eficiente de tecnologias emergentes.