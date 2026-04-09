Inteligência Artificial

As ferramentas de IA que todo profissional deveria testar em 2026

De criação de conteúdo à automação de tarefas, plataformas de inteligência artificial já impactam produtividade, organização e tomada de decisão no trabalho

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de abril de 2026 às 06h00.

A inteligência artificial deixou de ser uma tendência e passou a ocupar um papel relevante na rotina de trabalho. Em 2026, profissionais de diferentes áreas já utilizam ferramentas específicas para escrever, organizar tarefas, automatizar processos e analisar dados com mais rapidez.

O uso estratégico dessas plataformas pode representar ganho de produtividade significativo e até redefinir a forma como o trabalho é executado.

Assistentes de texto e estratégia

Ferramentas como o ChatGPT, Claude e Gemini se consolidaram como base para criação de conteúdo, análise de informações e apoio na tomada de decisão.

Esses assistentes são usados para redigir textos, estruturar ideias, revisar materiais e até interpretar documentos extensos.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assista agora

A principal diferença entre eles está no foco: enquanto alguns são mais versáteis, outros se destacam em análise de grandes volumes de informação ou integração com ferramentas do dia a dia.

Pesquisa e acesso à informação

A forma de pesquisar também mudou. Ferramentas como o Perplexity AI permitem buscar informações já com respostas estruturadas e fontes organizadas, reduzindo o tempo gasto abrindo múltiplas abas.

Esse tipo de uso acelera processos de estudo, produção de conteúdo e tomada de decisão, especialmente em atividades que exigem levantamento rápido de dados.

Organização e produtividade

No campo da organização, plataformas como o Notion AI e o ClickUp integram inteligência artificial à gestão de tarefas e projetos.

Essas ferramentas ajudam a gerar documentos automaticamente, resumir reuniões e sugerir próximas ações com base no fluxo de trabalho.

O resultado é uma rotina mais estruturada, com menos tarefas operacionais e maior foco em atividades estratégicas.

Automação de processos

Ferramentas como o Make permitem automatizar fluxos de trabalho sem necessidade de programação. É possível, por exemplo, integrar formulários, e-mails e sistemas internos para executar tarefas automaticamente.

Esse tipo de automação reduz erros manuais e libera tempo da equipe para atividades que exigem análise e criatividade.

Criação de imagens e conteúdo visual

A produção visual também foi impactada. Plataformas como o Midjourney e recursos de design com IA permitem criar imagens, apresentações e peças gráficas em poucos minutos.

Isso amplia a autonomia de profissionais que antes dependiam de equipes especializadas para desenvolver materiais visuais.

O avanço dessas ferramentas aponta para um cenário em que a produtividade não depende apenas de esforço, mas da capacidade de usar tecnologia de forma estratégica.

Mais do que conhecer as ferramentas, o diferencial está em saber quando e como utilizá-las.

Em 2026, a inteligência artificial não substitui o profissional, mas amplia sua capacidade de entrega, desde que seja usada com direcionamento e objetivo claros.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

⁠Gente ou robô? O que é AI swap, fenômeno que troca pessoas por inteligência artificial

Os novos donos do dinheiro: por que os fundadores de empresas de IA estão mais jovens?

Meta lança nova IA Muse Spark e tenta retomar posição na corrida dos modelos fechados

Mudança de foco da Perplexity para agentes de IA faz receita subir 50% em um mês

Mais na Exame

Mundo

Como o Paquistão se tornou mediador na guerra do Irã?

EXAME Agro

Exportações de carnes do Brasil avançam no 1º tri, mas margens entram em pressão em 2026

Mercados

Varejo no Brasil, inflação nos EUA e petróleo no radar: o que move os mercados

Inteligência Artificial

⁠Gente ou robô? O que é AI swap, fenômeno que troca pessoas por inteligência artificial