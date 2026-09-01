O cargo que não existia há dois anos e já paga mais que muita gerência

Há pouco tempo, colocar “AI” no nome de uma vaga era suficiente para chamar atenção. Hoje, funções como AI Engineer já aparecem em centenas de oportunidades no Brasil, e algumas oferecem remunerações que ultrapassam R$ 20 mil por mês.

Dados do Glassdoor mostram salário-base médio de cerca de R$ 10 mil para o cargo no país, com remuneração variável média de R$ 2 mil.

Entre empresas listadas pela plataforma, há registros de valores bem acima disso: na IBM, por exemplo, a faixa de remuneração total informada chega a R$ 35 mil mensais.

A expansão dessas vagas acompanha uma mudança no perfil das empresas que utilizam inteligência artificial. Já não basta contratar uma ferramenta pronta. Muitas organizações precisam de profissionais capazes de adaptar modelos, integrar sistemas e transformar a tecnologia em aplicações que resolvam problemas específicos.

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O que faz um AI Engineer?

O nome pode parecer autoexplicativo, mas a função vai além de simplesmente “trabalhar com IA”.

O AI Engineer desenvolve e implementa sistemas que utilizam modelos de inteligência artificial, conectando essas tecnologias aos produtos e processos de uma empresa.

Na rotina, isso pode envolver desde a criação de aplicações baseadas em modelos de linguagem até integração de APIs, automação de processos, tratamento de dados e avaliação do desempenho dos sistemas.

É uma posição que costuma ficar entre engenharia de software, ciência de dados e inteligência artificial. Por isso, programação e conhecimento de modelos de machine learning aparecem com frequência entre os requisitos das vagas.

Quanto esse profissional pode ganhar?

A remuneração varia bastante conforme experiência, empresa, localização e complexidade da função. Ainda assim, os números atuais ajudam a dimensionar a valorização da carreira.

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No Brasil, a faixa de salário-base entre R$ 6 mil e R$ 15 mil por mês para AI Engineers, com média de R$ 10 mil. Há registros recentes de profissionais recebendo entre R$ 17 mil e R$ 21 mil mensais em São Paulo, inclusive em posições com apenas um a três anos de experiência.

A diferença aparece também entre empregadores. A plataforma registra, por exemplo, remuneração total estimada de R$ 20 mil a R$ 35 mil para AI Engineers na IBM e de R$ 13 mil a R$ 14 mil no Nubank.

Por isso, o título de uma vaga não determina sozinho o salário. Um profissional em início de carreira pode ganhar menos do que uma pessoa em posição gerencial, enquanto especialistas mais disputados podem alcançar valores superiores aos de determinadas gerências.

Por que a profissão ganhou espaço tão rápido?

A popularização dos modelos generativos criou uma nova camada de trabalho dentro das empresas. Agora, organizações precisam de pessoas que saibam escolher modelos, integrá-los aos sistemas existentes, controlar custos e avaliar se os resultados realmente funcionam.

O volume de oportunidades já dá uma pista sobre esse movimento: o Glassdoor lista mais de 200 empresas associadas a vagas de AI Engineer no Brasil. Entre elas aparecem nomes como Accenture, IBM, Bayer, ArcelorMittal e Nubank.

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A tendência também abriu espaço para funções vizinhas, como AI Product Manager, especialista em governança de IA e engenheiro de prompts. Cada uma atende a uma etapa diferente do ciclo de desenvolvimento e adoção da tecnologia.

Para quem pensa em entrar nessa área, portanto, aprender a usar um chatbot é apenas o começo. O mercado está valorizando profissionais capazes de entender o que existe por trás da interface e, principalmente, transformar inteligência artificial em produto, processo ou resultado mensurável.