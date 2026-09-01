A IA está criando um novo tipo de profissional: quem sabe coordenar vários agentes

Pedir para uma inteligência artificial escrever um texto ou resumir um documento já faz parte da rotina de muitos profissionais. A próxima etapa envolve uma tarefa mais complexa: coordenar diferentes agentes de IA para que eles trabalhem em conjunto.

A chamada orquestração de agentes consiste em definir quais sistemas participam de um processo, distribuir responsabilidades entre eles e acompanhar o resultado de cada etapa.

A atividade aproxima a inteligência artificial de uma equipe de trabalho, em que diferentes agentes podem assumir funções específicas sob a coordenação de uma pessoa.

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O que são agentes de IA

Agentes são sistemas capazes de executar tarefas com algum grau de autonomia a partir de um objetivo definido. Dependendo da configuração, podem pesquisar informações, analisar dados, escrever textos, utilizar ferramentas ou tomar determinadas decisões dentro de limites estabelecidos.

Uma empresa pode, por exemplo, utilizar um agente para pesquisar concorrentes, outro para organizar os dados encontrados e um terceiro para transformar a análise em um relatório.

O profissional responsável pela orquestração define como essas etapas se conectam e quais critérios devem ser utilizados.

O que faz um profissional de orquestração

A função exige mais do que saber escrever bons prompts. É preciso compreender qual tarefa deve ser entregue a cada agente, quais informações ele precisa receber e como o trabalho será validado antes de seguir para a próxima etapa.

Também cabe ao profissional identificar erros, estabelecer regras e intervir quando o resultado de um agente comprometer as etapas seguintes.

Uma resposta incorreta no início do processo pode contaminar todo o trabalho posterior. Por isso, raciocínio lógico, organização e capacidade de avaliar resultados passam a ter peso semelhante ao conhecimento das próprias ferramentas.

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Como isso pode aparecer no trabalho

A orquestração pode ser aplicada a atividades bastante diferentes. Uma equipe de marketing, por exemplo, poderia criar um fluxo no qual um agente pesquisa tendências, outro analisa o desempenho de campanhas anteriores e um terceiro sugere pautas a partir dessas informações.

Na área financeira, agentes podem ser utilizados para organizar documentos, identificar indicadores e preparar análises para revisão humana. Já uma equipe de atendimento pode combinar sistemas responsáveis por classificar solicitações, consultar informações e preparar respostas.

O ponto central está na coordenação, a pessoa não precisa executar cada tarefa manualmente, mas continua responsável por definir o processo e conferir o que foi produzido.

Uma competência que pode ganhar espaço

A expansão desse modelo cria uma demanda diferente no mercado e profissionais de diversas áreas podem precisar aprender a desenhar fluxos de trabalho nos quais humanos e agentes de IA dividem responsabilidades.

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Isso também muda a forma de avaliar produtividade: saber utilizar uma ferramenta isoladamente é útil, mas conseguir montar uma sequência de agentes que resolva uma tarefa de ponta a ponta pode gerar um impacto maior na rotina.

A tendência ainda está em desenvolvimento, e os cargos podem receber nomes diferentes conforme a empresa. Mesmo assim, a capacidade de planejar, conectar, supervisionar e avaliar agentes de IA começa a formar um conjunto de habilidades próprio, e pode se tornar uma competência valorizada em áreas que vão muito além da tecnologia.