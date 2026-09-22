Microsoft quer que seus jogos tenham anúncios iguais aos de vídeos do YouTube

RESUMO ＋ A Microsoft registrou uma patente que descreve um sistema de "créditos de anúncios" para jogos de PC e Xbox. A tecnologia usa aprendizado de máquina para identificar momentos adequados para interromper a partida e exibir publicidade. Depois do anúncio, o jogador receberia um período livre de comerciais. Embora analistas associem a ideia a jogos gratuitos e ao Xbox Cloud Gaming, a patente não limita explicitamente o sistema a jogos free-to-play.

Se você já trocou o plano pago do YouTube pelo gratuito e teve que engolir anúncio no meio do vídeo, prepare-se: a Microsoft registrou uma patente que traz exatamente essa lógica para dentro dos jogos de PC e Xbox. O documento, publicado no início de setembro no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), descreve um sistema de "créditos de anúncios" que interrompe a jogatina para exibir propaganda, e depois devolve ao jogador um período de tempo livre de comerciais, como recompensa por ter assistido.

A mecânica vai além de um cronômetro simples que dispara comercial a cada X minutos, técnica batida em jogos de celular. Segundo a patente, batizada de "Gestão Contextualmente Consciente de Acesso a Aplicativos de Software Interativos", o sistema usa aprendizado de máquina para monitorar sinais enviados pelo próprio motor do jogo e identificar o momento menos incômodo para interromper a partida.

Se o jogador está no meio de uma luta contra um chefe ou disputando uma partida competitiva, o anúncio simplesmente não aparece — o sistema espera por uma "janela de pausa natural", como o fim de uma cutscene, a tela de conclusão de uma missão, o encerramento de uma fase ou uma tela de carregamento. Detectado o momento certo, o jogo é congelado, o controle é tirado do jogador, e um bloco de anúncio (vídeo ou imagem estática) é exibido. Só depois disso o sistema libera um novo "crédito" de tempo, por exemplo, meia hora ou uma fase inteira, livre de interrupções, até o ciclo recomeçar.

Nem só para jogos gratuitos, ao que tudo indica

A leitura mais comum entre analistas é que a tecnologia mira principalmente jogos free-to-play e o Xbox Cloud Gaming — caminho que a própria Microsoft já vinha testando. Em julho, a empresa começou a experimentar uma versão gratuita do serviço de nuvem, na qual o jogador assiste a cerca de dois minutos de anúncio antes de cada sessão de uma hora, para transmitir jogos que já possui, sem precisar assinar o Game Pass.

Mas há um detalhe incômodo na nova patente: o texto, em nenhum momento, restringe explicitamente o sistema a jogos gratuitos. Ele fala genericamente em "aplicativo de software interativo", o que teoricamente deixaria a porta aberta para aplicar o mesmo mecanismo até em títulos vendidos a preço cheio — cenário que já rendeu críticas de usuários nas redes, questionando por que alguém pagaria o preço integral de um jogo e ainda assim veria propaganda no meio dele.

Vale o alerta de sempre com documentos desse tipo: é um pedido de patente, não uma funcionalidade anunciada ou confirmada. Grandes empresas registram protótipos de ideias o tempo todo, e boa parte nunca vira produto de fato. Não há qualquer sinal, por ora, de quando (ou se) esse sistema chegaria a um jogo de verdade.

Parte de um movimento maior para cortar custo no Xbox

A patente se encaixa num padrão recente da Microsoft de tornar sua divisão de games mais lucrativa e mais barata de operar. Em setembro, a empresa passou a limitar o uso de jogos na nuvem para assinantes do Game Pass, encerrando anos de acesso ilimitado — o plano Ultimate, mais caro, ficou restrito a 15 horas mensais na nuvem, com cobrança extra para quem ultrapassar o teto.

É a mesma lógica por trás dos ajustes recentes de preço da IA da própria Microsoft, como o Copilot, cobrado cada vez mais com base no uso real: uma empresa disposta a monetizar cada centímetro da experiência, inclusive o intervalo entre uma fase e outra.