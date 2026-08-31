Nvidia investe US$ 3,5 bilhões na MediaTek para controlar redes de data centers

A Nvidia vai investir US$ 3,5 bilhões na MediaTek, aprofundando a colaboração com a fabricante taiwanesa de chips em um momento em que tenta convencer mais empresas a construir componentes compatíveis com seu ecossistema dominante de data centers.

Segundo comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira, 31, a Nvidia vai comprar títulos de dívida conversíveis em ações da MediaTek.

O investimento amplia uma parceria entre as duas projetistas de chips. A MediaTek vai usar a tecnologia NVLink Fusion e a recém-anunciada NVHBM, ambas da Nvidia, para ajudar componentes a se comunicarem de forma mais integrada dentro de data centers. A empresa taiwanesa, menor que a Nvidia, tenta desafiar Broadcom e Marvell Technology ajudando donas de data centers a criar seus próprios componentes.

Padronizar o hardware para continuar no centro da cadeia

Para a Nvidia, o novo acordo é mais um movimento para garantir que o futuro da inteligência artificial (IA) seja construído em torno de sua plataforma e de seus padrões de hardware.

A empresa vem desenvolvendo sistemas de interconexão para data centers, como o NVLink Fusion, e fechando parcerias com companhias como a MediaTek para manter um papel central em toda a cadeia de hardware — não apenas nos aceleradores de IA em que já é líder de mercado.

O acordo com a MediaTek vem poucos dias depois de um anúncio semelhante da Amazon, que concordou em usar mais 2 milhões de componentes da Nvidia — e, de forma decisiva, também se comprometeu a usar a tecnologia de conexão da Nvidia em seus próprios chips desenvolvidos internamente.

Jensen Huang, CEO da Nvidia e nascido em Taiwan, reforça os laços com uma empresa que busca reduzir sua dependência do mercado de smartphones.

A MediaTek fechou parceria com o Google, da Alphabet, no início deste ano, e vem ganhando credibilidade como parceira de projeto de grandes empresas de tecnologia que buscam desenvolver seus próprios chips de IA — movimento que ajudou o valor de mercado da fabricante a praticamente triplicar nos últimos meses.

Um lugar garantido mesmo quando rivais tentam substituir seus chips

Os acordos com MediaTek e Amazon dão à Nvidia a chance de manter papel central na construção de data centers de IA mesmo quando empresas implantam chips projetados para substituir seus produtos principais.

O movimento é mais um exemplo da liderança da Nvidia investindo em clientes, rivais e outras empresas do setor de IA — uma estratégia que já gerou preocupação entre investidores quanto à natureza aparentemente circular desses investimentos, algo que a própria Nvidia rebate com veemência, negando que esteja criando demanda artificial.

Segundo a gestão da empresa, o investimento pesado é apenas mais uma forma de acelerar a adoção de sua tecnologia e "azeitar as engrenagens" da indústria de IA.

A Nvidia segue como a principal beneficiária dos gastos bilionários de algumas das maiores empresas do mundo em data centers de IA — seus chips aceleradores, derivados de processadores gráficos, se destacam na criação e execução de ferramentas e serviços de IA, base sobre a qual a empresa vem construindo um leque crescente de outras tecnologias, incluindo computadores completos e produtos de rede.

A MediaTek já trabalha com a Nvidia no esforço ainda inicial da fabricante americana de entrar na indústria de laptops, ajudando no desenvolvimento do produto RTX Spark voltado a esse mercado.