Natura troca CEO após 10 anos e traz de volta Alessandro Carlucci

A Natura Cosméticos terá uma mudança no comando executivo a partir de outubro. Alessandro Carlucci, que presidiu a companhia entre 2005 e 2014, voltará ao cargo de CEO para substituir João Paulo Ferreira, que deixa a função após dez anos à frente da empresa.

A troca foi aprovada pelo conselho de administração em reunião realizada em 28 de agosto e anunciada nesta segunda-feira, 31, em fato relevante assinado pela diretora financeira (CFO, em inglês) e de relações com investidores da companhia, Silvia Vilas Boas.

A saída de Ferreira da presidência-executiva será efetivada após 30 de setembro, enquanto Carlucci assumirá oficialmente em 1º de outubro. Ferreira também renunciou, com efeitos imediatos, ao posto que ocupava no conselho e às posições nos comitês de assessoramento da companhia.

A mudança acontece depois de uma década marcada por uma transformação profunda da Natura. Sob a gestão de Ferreira, a empresa triplicou a receita, ampliou a atuação digital, incorporou as operações da Avon e se tornou líder do mercado de beleza na América Latina.

Carlucci volta à Natura para comandar novo ciclo

A escolha do sucessor representa o retorno de um executivo com longa trajetória dentro da companhia. Carlucci acumulou 25 anos de carreira na Natura e esteve à frente da marca durante nove anos. Depois de deixar o cargo, passou por outras grandes organizações dos setores de consumo, varejo e comércio digital.

Desde 2025, fazia parte do conselho de administração da Natura e, até a mudança para a presidência-executiva, ocupava a posição de presidente do colegiado. Todavia, para assumir como CEO, Carlucci precisou deixar tanto a presidência do conselho quanto sua cadeira de conselheiro.

A alteração decorre do estatuto social da Natura, que impede o acúmulo das funções de CEO e chairman e determina um percentual mínimo de membros independentes no conselho. A saída do colegiado passou a valer em 29 de agosto, um dia depois da decisão que definiu sua ida para o comando executivo.

A transição entre Ferreira e Carlucci já começou e, de acordo com a empresa, ocorrerá sem rupturas na condução dos negócios.

Carlucci destacou que "o foco estará em acelerar a execução da estratégia já em curso" da companhia, diante de um ambiente altamente competitivo. Ele ressaltou também que está honrado com a missão de conduzir a empresa no próximo ciclo.

Dez anos de Ferreira transformaram a Natura

A saída de João Paulo Ferreira encerra um período de expansão e mudanças. Durante sua gestão, a companhia adotou um modelo multicanal, digitalizou a venda direta, incorporou as operações da Avon e avançou sobre os mercados de língua espanhola da América Latina.

As mudanças contribuíram para triplicar a receita da companhia em dez anos e levaram a Natura à liderança do setor de beleza na região. Atualmente, a empresa reúne 2,8 milhões de consultoras de beleza em sua rede de venda direta e mantém mais de 1.200 lojas físicas.

Em 2025, a receita gerada por e-commerce, marketplaces e plataformas de social commerce superou R$ 1,5 bilhão. A companhia também destaca que, durante a gestão de Ferreira, a Natura foi reconhecida como a marca mais sustentável do mundo.

Ao comentar sua saída, Ferreira afirmou que encerra o ciclo com orgulho e atribuiu os resultados ao trabalho coletivo da equipe. O executivo destacou a manutenção da solidez financeira da companhia mesmo diante das turbulências do cenário global e dos negócios.

Fábio Barbosa assume presidência do conselho

A saída de Carlucci do conselho abriu espaço para o retorno de Fábio Barbosa à presidência do órgão. Até então integrante do conselho consultivo da Natura, Barbosa já havia ocupado anteriormente a presidência do conselho de administração da instituição.

Barbosa liderou nos últimos anos a estratégia de reorganização da estrutura de capital da Natura. Em comunicado, ele afirmou que a empresa simplificou sua estrutura organizacional e recuperou características de suas origens, em uma sucessão de ciclos sem rupturas na gestão.

A nomeação ainda precisa ser ratificada pelos acionistas na próxima Assembleia Geral da Natura. Apesar da troca de comando, a estratégia da companhia permanece inalterada.

"Estas mudanças na administração sintetizam uma combinação de profundo conhecimento do legado e modelo empresarial da Natura com inovação, mantendo a gestão plenamente direcionada na entrega de resultados focados em rentabilidade, eficiência operacional e alocação eficiente do capital", detalhou a Natura.