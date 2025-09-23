Nvidia garante prioridade a clientes mesmo após acordo de US$ 100 bi com OpenAI

A Nvidia (NVDA) assegurou que seu acordo de investimento de US$ 100 bilhões com a OpenAI não afetará o fornecimento de chips e nem a relação com outros clientes.

“Nossos investimentos não vão mudar nosso foco ou impactar o fornecimento a outros clientes. Continuaremos a tratar cada cliente como prioridade máxima, com ou sem participação acionária”, disse a empresa em comunicado.

O acordo foi divulgado na última segunda-feira, 22, quando Nvidia e OpenAI anunciaram uma carta de intenção para construir data centers equipados com tecnologia da fabricante. A meta é criar estruturas com capacidade mínima de 10 gigawatts de energia, destinadas ao desenvolvimento e à execução de modelos de inteligência artificial em larga escala.

Corrida por chips de IA

A iniciativa ocorre em um momento de forte demanda por chips da Nvidia, que se transformaram em um dos ativos mais disputados do Vale do Silício. Operadores de data centers têm buscado garantir o máximo possível dessas unidades de processamento gráfico, essenciais para treinar e operar sistemas avançados de IA.

Essa corrida impulsionou as vendas da companhia e levou seu valor de mercado a quase US$ 4,5 trilhões, o maior do mundo atualmente. O desempenho coloca a Nvidia no centro da competição entre as big techs, que buscam acelerar a construção de infraestrutura de IA e atrair mais usuários para suas plataformas, segundo informações da Bloomberg.

Apesar da posição dominante, a Nvidia ainda depende fortemente de um grupo restrito de clientes — entre eles Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet — para grande parte do seu faturamento.

Essas empresas, por sua vez, não apenas competem diretamente entre si como também desenvolvem ou testam componentes próprios para reduzir a dependência da fornecedora de chips.

De acordo com a Bloomberg, há receios de que a perda de prioridade no fornecimento possa levar esses clientes a acelerar esforços próprios ou a buscar alternativas em rivais como a Advanced Micro Devices (AMD).