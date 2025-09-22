Nvidia investirá US$ 100 bilhões na OpenAI, dona do ChatGPT; ações sobem mais de 3%

A Nvidia (NVDA) anunciou nesta segunda-feira, 22, que irá investir US$ 100 bilhões na OpenAI, dona do ChatGPT. O acordo marca uma das maiores apostas já registradas no setor de IA e ocorre em meio à disputa global por energia e semicondutores essenciais ao avanço tecnológico.

As empresas assinaram uma carta de intenções para estabelecer uma parceria estratégica. O plano é disponibilizar pelo menos 10 gigawatts em chips da Nvidia para sustentar a infraestrutura da OpenAI. O início da primeira fase está previsto para o segundo semestre de 2026.

A iniciativa foi divulgada poucos dias após a Nvidia confirmar um aporte de US$ 5 bilhões na fabricante de processadores Intel, que enfrenta dificuldades financeiras.

Pouco depois do anúncio do investimento, às 13h27, no horário de Brasília, as ações da Nvidia subiam cerca de 3%.

Segundo comunicado conjunto, os detalhes do contrato serão finalizados nas próximas semanas. A expectativa é que o acordo acelere o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial em larga escala e aumente a competitividade frente a outros gigantes da tecnologia.