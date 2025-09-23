Future of Money

Ministério da Agricultura vai usar blockchain no monitoramento de produtores rurais

Batizado de Verificação Agrícola, Monitoramento e Conformidade de Grãos, novo sistema do governo usa inteligência artificial e blockchain

Blockchain: Ministério da Agricultura vai usar tecnologia (Fazenda Colombo/Divulgação)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12h00.

O Ministério da Agricultura anunciou na última quarta-feira, 17, que adotou a tecnologia blockchain em um novo sistema que busca monitorar a aplicação de recursos públicos destinados a produtores rurais. A ideia é garantir que os recursos estejam sendo aplicados dentro da lei e das determinações na concessão de crédito.

O novo sistema foi batizado de VMG (Verificação Agrícola, Monitoramento e Conformidade de Grãos) e é um certificado digital. Segundo o governo, o sistema combina uma série de tecnologias, incluindo blockchain e inteligência artificial, para registro e monitoramento.

A IA é usada junto com tecnologias geoespaciais para "verificar a correta aplicação de recursos disponibilizados aos produtores rurais através das linhas de financiamentos que tem como requisito de liberação pelos agentes financeiros a apresentação de um projeto técnico".

O cadastro junto ao novo sistema será exigido para a obtenção de crédito rural oferecido pelo Ministério da Agricultura. "O atestado é obtido através de validações digitais realizadas em poucos cliques, com uso de inteligência artificial, blockchain e tecnologias geoespaciais, permitindo maior agilidade e segurança no processo de concessão de créditos".

"A transparência assegurada pela tecnologia atende às exigências crescentes dos mercados quanto à origem sustentável dos alimentos, ampliando a competitividade dos grãos brasileiros", afirma ainda o Ministério da Agricultura.

Segundo a pasta, "o atestado digital funciona como um acompanhamento inteligente. O produtor rural poderá comprovar boas práticas agrícolas e ambientais de forma simples e rápida. Além disso, contará com assessoramento digital durante toda a safra, por meio da inteligência artificial da infraestrutura VMG".

"Ao final do ciclo produtivo, será emitido para o produtor que utilizar a infraestrutura VMG um caderno de campo digital, consolidando o histórico da área monitorada. Esse documento poderá ser utilizado como diferencial de mercado, agregando valor à comercialização dos grãos", diz.

O Ministério da Agricultura não informou qual rede blockchain foi escolhida para o sistema e em quais funcionalidades ela é aplicada. Entretanto, é provável que a tecnologia seja usada no registro e acompanhamento de informações, considerando as características das redes blockchain.

A expectativa da pasta é que o sistema também dê acesso a "dados anonimizados, que permitirão melhorar o planejamento e a alocação de recursos, apoiar produtores sustentáveis e oferecer respostas rápidas a crises".

