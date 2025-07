Nvidia é convocada pelo governo chinês para explicar se EUA pode espionar chips feitos para IA

Poucos dias após a alta demanda chinesa fazer com que a Nvidia encomendasse mais 300 mil chips H20 à TSMC, além das 600 mil a 700 mil unidades que já possuía em estoque, o governo da China levantou preocupações sobre possíveis riscos de segurança associados ao produto de inteligência artificial da empresa.

A Administração do Ciberespaço da China, órgão regulador de internet do país, expressou preocupações sobre a proposta dos EUA de exigir que chips avançados vendidos no exterior incluam funções de rastreamento e localização. Isso gerou incertezas sobre as perspectivas de vendas da Nvidia no país, poucas semanas após a revogação da proibição de exportações.

Diante disso, a CAC convocou a Nvidia para uma reunião nesta quinta-feira, 31, solicitando esclarecimentos sobre potenciais riscos de segurança no chip H20, temendo que a privacidade e os dados dos usuários chineses possam ser afetados.

Em maio, o senador republicano Tom Cotton, do Arkansas, apresentou um projeto de lei que determinaria ao Departamento de Comércio dos EUA exigir mecanismos de verificação de localização para chips de IA sujeitos a restrições de exportação, com o objetivo de limitar o acesso da China à tecnologia de semicondutores avançados dos EUA.

Nas relações entre EUA e China, a Nvidia tem sido um alvo constante, com seu CEO, Jensen Huang, adotando uma postura diplomática para transitar em meio às tensões. A reação do país asiático ocorre logo após a reversão de uma proibição, imposta pelos EUA em abril, que impedia a venda do chip H20 para a China. A empresa desenvolveu esse modelo especialmente para o mercado chinês, após o governo Biden impor restrições à exportação de chips de IA avançados no final de 2023.

Neste mês, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, realizou uma visita pública e entusiástica à China, na qual demonstrou compromisso com o mercado chinês, encontrou-se com autoridades governamentais e elogiou os avanços do país em IA.

O comunicado da CAC não detalhou quais seriam os riscos de segurança relacionados a backdoors ou quais medidas o governo chinês está considerando tomar como resultado.

A China depende da Nvidia?

Charlie Chai, analista da 86Research, especializada em tecnologia e consumo, avalia que o alerta de Pequim provavelmente é uma postura simbólica em resposta a objeções semelhantes feitas pelas autoridades dos EUA, que também tem preocupações com o uso militar e a liderança da corrida pela IA.

"No entanto, não acreditamos que Pequim fará exigências excessivamente severas ou introduzirá obstáculos regulatórios que possam efetivamente expulsar a Nvidia da China, pois, pela falta de alternativas, o país ainda precisa dos chips da Nvidia para pesquisa e aplicações internas", disse Chai.

Por outro lado, Tilly Zhang, analista da Gavekal Dragonomics, especializada no país asiático, pondera que a China agora tem mais coragem e capacidades de substituição domésticas do que nos anos anteriores, já que busca não depender da importação de tecnologia. “Tendo em vista a crescente capacidade de substituição interna da China, os chips da Nvidia agora são dispensáveis para o país. Eles podem ser facilmente colocados na mesa de negociações", afirma Tilly.

Além de empresas de tecnologia, a demanda por produtos da Nvidia vem de órgãos militares, institutos estatais de pesquisa em IA e universidades.

Autoridades chinesas e associações da indústria já acusaram empresas de tecnologia dos EUA de representarem riscos de segurança, com consequências variadas. No início de 2023, por exemplo, a China proibiu operadores chave da infraestrutura do país de comprar produtos da Micron, após uma revisão que concluiu que os produtos do fabricante de chips de memória dos EUA representavam riscos significativos à segurança.