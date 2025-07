Google adere ao vibe coding e lança Opal, ferramenta que gera código com IA sem precisar programar

Nos últimos meses, as ferramentas de programação impulsionadas por inteligência artificial se tornaram tão populares que quase todas as grandes empresas de tecnologia estão ou utilizando uma ou criando a sua própria. Startups como Lovable e Cursor estão em alta, com investidores e compradores tentando aproveitar essa tendência crescente.

Agora, o Google também entrou nessa onda. A gigante de tecnologia está testando uma ferramenta chamada Opal, disponível para usuários nos Estados Unidos por meio do Google Labs, a plataforma da empresa para experimentar novas tecnologias.

Com o Opal, é possível criar mini aplicativos web usando apenas descrições em texto ou remixar versões já existentes de uma galeria. Tudo o que o usuário precisa fazer é fornecer uma descrição do que deseja. A partir disso, a ferramenta usa diferentes modelos do Google para gerar o aplicativo automaticamente.

Após a criação, usuários podem acessar um painel de edição para visualizar o fluxo de trabalho do processo, desde a entrada até a geração do app. É possível clicar em cada etapa do fluxo de trabalho para ver o comando responsável por aquele processo e editá-lo se necessário. O Opal também permite acrescentar manualmente etapas adicionais a partir de sua barra de ferramentas.

Além disso, o Opal permite que os usuários publiquem seus aplicativos na web e compartilhem o link com outras pessoas para que possam testar usando suas próprias contas Google.

O que é o "vibe coding"?

"Vibe coding" é o processo de usar IA para gerar código a partir de descrições em linguagem natural, quase como se a tecnologia estivesse "sentindo a vibe" do que o desenvolvedor deseja. Em vez de escrever código linha por linha, o programador apenas descreve o que quer — por exemplo, "crie uma página de login" – e a IA gera o código correspondente. O termo foi cunhado por Andrej Karpathy, um dos fundadores da OpenAI.

Mesmo que o estúdio de IA do Google já permita que desenvolvedores criem aplicativos a partir de comandos curtos (os chamados "prompts"), o fluxo de trabalho visual do Opal indica que a empresa pretende atingir um público mais amplo, incluindo pessoas sem experiência técnica.

Com isso, o Google entra para a lista de concorrentes, como Canva, Figma e Replit, que estão criando ferramentas para permitir que pessoas não técnicas produzam protótipos de aplicativos sem a necessidade de codificação.