New York Times licencia conteúdo para uso em IA da Amazon

O New York Times anunciou, nesta quinta-feira, 29, que chegou a um acordo para licenciar seu conteúdo editorial à Amazon, que o utilizará em suas plataformas de inteligência artificial. Os termos financeiros não foram revelados.

Além das notícias, a pioneira licença focada em tecnologia generativa de IA inclui conteúdos de gastronomia (NYT Cooking) e esportes (The Athletic). A Amazon poderá utilizá-los em sua assistente virtual, a Alexa, e treinar seus próprios modelos de IA.

Segundo a CEO do veículo jornalístico, Meredith Kopit Levien, o acordo é consistente com o princípio de que “vale a pena pagar por jornalismo de qualidade” e se alinha com a abordagem do jornal, que busca, em meio à expansão da IA, a remuneração adequada de seu produto, seja com acordos comerciais ou cobrança de direitos de propriedade intelectual.

NYT processou OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais

Em 2023, o NYT iniciou um processo judicial contra a OpenAI e a Microsoft, alegando infração de direitos autorais. Segundo o jornal, as empresas construíram seus modelos de IA, incluindo ChatGPT e Copilot, copiando e usando milhões de artigos publicados por ele.

Infringindo sua propriedade intelectual, o NYT argumenta que elas prejudicaram suas receitas e ainda competiram com o material publicado pelo jornal. Ambas negam tais acusações.