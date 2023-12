Jornal 'New York Times' processa OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais

O "New York Times" iniciou um processo judicial contra a OpenAI e a Microsoft, acusando-as de infração de direitos autorais. O jornal alega que ambas as empresas construíram seus modelos de inteligência artificial (IA), incluindo ChatGPT e Copilot, através da "cópia e uso de milhões" de seus artigos, competindo diretamente com o conteúdo do NYT.

Conforme detalhado na ação, o NYT afirma que os modelos de linguagem de grande escala (LLMs) da OpenAI e da Microsoft são capazes de gerar saídas que repetem ou resumem de forma próxima o conteúdo do jornal, além de imitar seu estilo expressivo.

Isso, segundo o jornal, prejudica sua relação com os leitores e diminui suas receitas de assinatura, licenciamento, publicidade e afiliados.

O processo também argumenta que esses modelos de IA ameaçam o jornalismo de qualidade, ao dificultar a capacidade das mídias de proteger e monetizar seus conteúdos.

"Através do Bing Chat da Microsoft (recentemente renomeado para 'Copilot') e do ChatGPT da OpenAI, os réus procuram se beneficiar do massivo investimento do NYT em seu jornalismo, usando-o para construir produtos substitutos sem permissão ou pagamento", afirma o documento.

A ação ressalta ainda que o lançamento de modelos de IA treinados com conteúdo do NYT tem sido "extremamente lucrativo" para Microsoft e OpenAI.

O jornal declara ter tentado negociar com ambas as empresas durante meses para "assegurar um valor justo pelo uso de seu conteúdo", mas sem sucesso. OpenAI e Microsoft não responderam imediatamente aos pedidos de comentário do The Verge.

O NYT está processando as empresas por violação de direitos autorais e pede que sejam responsabilizadas por "bilhões de dólares em danos estatutários e reais" por supostamente copiarem suas obras.

Solicita também que a corte impeça OpenAI e Microsoft de treinarem seus modelos de IA com seu conteúdo e exijam a remoção dos trabalhos do jornal dos conjuntos de dados das empresas.

Bloqueio das IAs

O "New York Times" é um dos vários veículos de notícias que bloquearam o rastreador web da OpenAI nos últimos meses, impedindo a empresa de IA de continuar a raspar conteúdo de seu site para treinar modelos de IA. BBC, CNN e Reuters também bloquearam o rastreador web da OpenAI.

Por outro lado, outras publicações estão se adaptando à IA. Axel Springer, proprietária do Politico e Business Insider, fechou um acordo com a OpenAI que permite que o ChatGPT acesse informações de ambas as fontes, enquanto a Associated Press permitirá que a OpenAI treine seus modelos em suas histórias de notícias pelos próximos dois anos.