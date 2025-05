Projeto de Goiânia vence concurso de distribuidora de áudio com thriller investigativo

Um motorista de aplicativo se envolve em uma investigação policial após levar uma passageira ao local onde ela seria assassinada. Essa é a premissa do projeto “Qual o Destino?”, vencedor do Pitching: Audible Original, iniciativa que visa impulsionar a indústria criativa de conteúdo em áudio no Brasil.

O anúncio foi realizado em evento realizado na ESPM-SP, na última terça-feira (20), e o projeto vencedor será produzido em formato de audiossérie. A autora, Mikaela Pasa, de Goiânia, teve seu thriller investigativo escolhido pelo corpo de jurados formado por:

Bianca Comparato, atriz, produtora e diretora;

O escritor e podcaster Chico Felitti;

O roteirista, apresentador, autor e diretor MM Izidoro;

A diretora de Criação da Rádio Novelo Paula Scarpin;

O diretor de Conteúdo Original da Audible no Brasil Leo Neumann.

O Pitching: Audible Original teve edital aberto no começo deste ano, contou com seis finalistas e é parte da estratégia da produtora de consolidar sua presença no mercado brasileiro de entretenimento em áudio – podcasts, audiolivros e audiosséries.

“Estamos muito orgulhosos de ter chegado em criadores fora do eixo com projetos que refletem a amplitude cultural do Brasil. O mais importante do Pitching é conseguir refletir essa abrangência, o que pode ser visto na qualidade dos projetos enviados”, afirma Leo Neumann.

O mercado brasileiro de áudio tem grande potencial para expansão

Há menos de dois anos no Brasil, a Audible, subsidiária da Amazon produtora de conteúdo em áudio, está em fase de consolidação. A estratégia pricipal da empresa está focada em impulsionar o desenvolvimento de projetos autorais.

“O Brasil é um país com um tremendo potencial de crescimento no formato de audiolivro, e a Audible chega com know-how e experiência de mais de 25 anos. Nosso objetivo é contribuir para desenvolver o segmento de áudio, criando oportunidades de receita para editoras, estúdios, autores, autores-narradores (que narram seus próprios títulos) e toda a cadeia criativa e de produção de conteúdo em áudio”, diz Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

Mikaela Pasa, o talento escolhido pela Audible

“Qual o Destino?” será um thriller investigativo, que seguirá os passos do motorista de aplicativo Jorge. Depois de se envolver, ele continua suas corridas pela cidade e novas peças do mistério emergem, colocando em xeque sua versão dos fatos.

Formada em Cinema e Audiovisual pela UEG, a autora Mikaela Pasa é mestranda em Comunicação na UFG, com pesquisa voltada para o público de podcasts. Atua como Assessora de Projetos Sonoros no Crialab, onde participa da produção e distribuição dos programas da Rádio UEG Educativa. Tem experiência em captação de som direto, edição, mixagem, direção e roteiro, com ênfase em áudio para cinema e mídias digitais.

Entre os critérios necessários para a escolha do vencedor, estiveram: qualidade, originalidade, impacto social e entretenimento. Junto de Pasa, também foram finalistas Adriano Schimdt (São Paulo – SP), Jaqueline Rodrigues (João Pessoa – PB), Leandro Monteiro dos Santos (Goiânia – GO), Marcelo Lima (Salvador – BA), Mikaela Pasa (Goiânia – GO) e Saskia Lemos (Juazeiro do Norte – CE).

“Ver de perto a potência criativa de tantos talentos espalhados pelo Brasil reafirma o compromisso da Audible com a valorização das vozes brasileiras. O Pitching: Audible Original é uma iniciativa que vai além da escolha de um projeto vencedor — é sobre fomentar o mercado de áudio nacional, abrir portas e construir pontes para que mais histórias possam ser contadas e ouvidas por todo o país”, conclui Alcântara.

