OpenAI suspende assinaturas do ChatGPT Pro por alta demanda do Astra

RESUMO | A OpenAI suspendeu novas assinaturas do plano Pro, de US$ 200 mensais, diante da demanda “sem precedentes” pelo GPT-6 Astra, lançado em 3 de setembro. Segundo Thibault Sottiaux, o plano Pro é o que mais pressiona a infraestrutura; API, Go e Plus continuam disponíveis normalmente.

A OpenAI suspendeu temporariamente novas assinaturas de seu plano Pro, de US$ 200 por mês, por causa da demanda "sem precedentes" gerada pelo GPT-6 Astra, seu modelo mais recente e avançado, lançado em 3 de setembro.

O anúncio foi feito no X (antigo Twitter) por Thibault Sottiaux, executivo de produto da OpenAI responsável por produtos centrais como o Codex e o ChatGPT.

Segundo ele, o plano Pro é o que gera mais pressão sobre a infraestrutura da empresa, motivo pelo qual novas inscrições nessa modalidade específica foram desativadas.

"Quisemos dar o menor passo possível que ainda nos permitisse continuar oferecendo o acesso mais amplo possível", escreveu. Ele destacou que os demais planos da empresa, incluindo a API e as modalidades mais baratas Go e Plus, continuam disponíveis normalmente.

To make sure our current users have an incredible experience and continued access to Astra, we are going to pause subscriptions to our $200 Pro plan. These put the most strain on our systems and we wanted to take the smallest step that allows us to continue giving the broadest… https://t.co/WhLEm3HBL7 — Tibo (@thsottiaux) September 10, 2026

Um aviso que já havia sido dado

A empresa já havia sinalizado que essa mudança poderia acontecer.

Na quarta-feira anterior ao anúncio, Sottiaux havia escrito que "a demanda pelo Astra é realmente sem precedentes". "Estamos puxando todas as alavancas possíveis para sustentar essa demanda, mas nunca vi nada parecido até agora, e já passamos por crescimento bem acelerado antes. A prioridade sempre será manter um serviço excelente para os usuários já existentes, mas talvez precisemos pausar novas assinaturas do Pro por um tempo, se isso continuar", disse.

A OpenAI não informou por quanto tempo as novas inscrições no plano Pro devem ficar suspensas, nem revelou quantas pessoas estão se inscrevendo diariamente para dar uma ideia da escala real dessa demanda. Em agosto, a empresa já havia aumentado os limites de uso para usuários do Codex — um indício de que a pressão sobre a infraestrutura já vinha crescendo antes mesmo do lançamento do Astra.

O modelo que a OpenAI chamou de início da "era da AGI"

Lançado em 3 de setembro, o Astra já está disponível nos planos Pro, Plus, Enterprise e Business da OpenAI, além de acessível via API.

O modelo promete avanços expressivos em áreas como raciocínio, programação e uso de computador — todas elas hoje disputadas de forma acirrada entre os principais laboratórios de inteligência artificial (IA) do mundo.

A OpenAI chegou a descrever o Astra como o início da "era da AGI" (inteligência artificial geral) e como um salto geracional em capacidade — discurso que, segundo analistas, ajudou a alimentar ainda mais a demanda pelo modelo.

Por que a OpenAI suspendeu novas assinaturas do plano Pro?

A OpenAI suspendeu as novas assinaturas porque o plano Pro é o que mais pressiona a infraestrutura da empresa, segundo Thibault Sottiaux. O executivo afirmou que a demanda pelo GPT-6 Astra é “sem precedentes”.

Quanto custa o plano Pro da OpenAI?

O plano Pro da OpenAI custa US$ 200 por mês. A suspensão temporária afeta apenas novas assinaturas dessa modalidade.

Os planos Go e Plus da OpenAI continuam disponíveis?

Sim. De acordo com Thibault Sottiaux, os planos Go e Plus continuam disponíveis normalmente, assim como o acesso pela API.

Quando as assinaturas do plano Pro serão retomadas?

A OpenAI não informou por quanto tempo as novas assinaturas do plano Pro ficarão suspensas. A empresa também não revelou quantas pessoas estão tentando contratar a modalidade diariamente.

O que é o GPT-6 Astra?

O GPT-6 Astra é o modelo mais recente e avançado da OpenAI, lançado em 3 de setembro. Segundo a empresa, o modelo apresenta avanços em raciocínio, programação e uso de computador.

Em quais planos o GPT-6 Astra está disponível?

O GPT-6 Astra está disponível para usuários dos planos Pro, Plus, Enterprise e Business, além de ser acessível pela API. A suspensão impede apenas novas assinaturas do Pro, sem retirar o acesso dos usuários atuais.