ChatGPT corta acesso do Cursor após startup ser comprada por Elon Musk

A OpenAI anunciou na madrugada de sexta-feira, 28, que vai encerrar o contrato que permite ao Cursor — um dos editores de código mais populares baseados em inteligência artificial (IA) — usar seus modelos, com data de corte prevista para 12 de novembro.

A decisão foi comunicada diretamente à SpaceX, que adquiriu o Cursor recentemente, e representa o prazo máximo de aviso prévio permitido pelo contrato entre as duas empresas.

Por que a OpenAI está fazendo isso

Segundo a OpenAI, o motivo é a falta de confiança de que a SpaceX vá respeitar os termos de uso da tecnologia — baseada na experiência anterior da OpenAI com outras empresas controladas por Elon Musk.

"Não podemos ter confiança de que a SpaceX usará nossa tecnologia dentro dos nossos termos de serviço, com base na nossa experiência com empresas de Elon Musk violando contratos", afirma a empresa em comunicado publicado em seu site.

A OpenAI cita dois episódios específicos como justificativa.

O primeiro aconteceu depois que Musk comprou o X (hoje parte da SpaceX). Segundo reportagem do New York Times, a empresa violou os termos do contrato que mantinha com a OpenAI na época, assim como fez com outros parceiros.

O segundo episódio é mais recente: sob juramento, no início deste ano, Musk admitiu, segundo reportagem da Forbes, que a xAI — startup de IA dele, também hoje parte da SpaceX — havia violado os termos de serviço da OpenAI para treinar seus próprios modelos, usando dados obtidos de forma irregular.

Segundo a OpenAI, esses termos violados pela xAI são parecidos com os que a própria xAI exige de terceiros.

Um contrato pensado justamente para esse tipo de situação

Segundo a OpenAI, o acordo comercial personalizado que mantinha com o Cursor previa uma janela de tempo limitada para cancelamento em caso de mudança de controle acionário da empresa — cláusula que passou a valer justamente com a aquisição do Cursor pela SpaceX.

A OpenAI também menciona que, à medida que sua tecnologia avança, a empresa carrega um novo nível de responsabilidade para garantir que seu próximo modelo, batizado de Astra, seja usado de acordo com seus termos de serviço — referência a preocupações mais amplas de segurança em modelos de fronteira, incluindo capacidades de cibersegurança mais avançadas.

Diante desse cenário, a OpenAI optou por esticar o prazo de corte até a data mais distante permitida pelo contrato, mas sem oferecer acesso a modelos futuros para o Cursor depois disso.

"Trabalhamos com o Cursor por quase quatro anos e temos enorme respeito pelo time deles, pelo produto e por tudo que construíram para a comunidade de desenvolvedores. Sabemos que as pessoas mais afetadas por essa decisão são os desenvolvedores que dependem dos modelos da OpenAI dentro do Cursor. Nos importamos com a experiência deles nessa transição e estamos prontos para ir além no suporte", diz a OpenAI no comunicado.

A resposta do Cursor

Michael Truell, CEO e cofundador do Cursor, respondeu publicamente ao anúncio em uma publicação na rede social X.

"Lamentamos ver que a OpenAI divulgou uma nota dizendo que planeja bloquear usuários do Cursor de acessar modelos da OpenAI em três meses. Modelos da OpenAI atendem cerca de 5% do tráfego de usuários do Cursor, e estamos conversando com o time da OpenAI para resolver isso", escreveu Truell.

Segundo ele, o Cursor foi um dos primeiríssimos usuários da OpenAI, com anos de trabalho conjunto próximo entre as equipes das duas empresas — e a expectativa, até então, era de que a plataforma da OpenAI funcionasse como "infraestrutura neutra" para o negócio do Cursor.

We’re sorry to see that OpenAI put out a note saying they plan to block Cursor users from accessing OpenAI models in three months. OpenAI models serve about 5% of Cursor user traffic, and we’re speaking with the OpenAI team to resolve this. Cursor was one of the very first… — Michael Truell (@mntruell) August 29, 2026

Um capítulo a mais na disputa entre Musk e a OpenAI

O episódio se soma a uma longa lista de atritos entre Elon Musk e a OpenAI, empresa que ele ajudou a fundar em 2015 e da qual se afastou anos depois, hoje concorrente direta por meio da xAI. Musk já processou a OpenAI publicamente, questionando sua transição de organização sem fins lucrativos para um modelo com fins lucrativos, e trocou farpas repetidas vezes com o CEO da OpenAI, Sam Altman.

A decisão de cortar o Cursor — ferramenta usada por milhões de desenvolvedores ao redor do mundo para programar com apoio de IA — marca uma nova frente nessa disputa, agora afetando diretamente um produto de terceiros que passou a integrar o império de Musk.