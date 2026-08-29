Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

ChatGPT corta acesso do Cursor após startup ser comprada por Elon Musk

OpenAI cita histórico de violações de contrato por parte das empresas de Elon Musk como motivo para encerrar parceria de quase quatro anos com o editor de código

Michael Truell: CEO da Cursor respondeu à pausa da OpenAI (Getty Images)

Michael Truell: CEO da Cursor respondeu à pausa da OpenAI (Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09h32.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreChatGPT
Saiba mais

A OpenAI anunciou na madrugada de sexta-feira, 28, que vai encerrar o contrato que permite ao Cursor — um dos editores de código mais populares baseados em inteligência artificial (IA) — usar seus modelos, com data de corte prevista para 12 de novembro.

A decisão foi comunicada diretamente à SpaceX, que adquiriu o Cursor recentemente, e representa o prazo máximo de aviso prévio permitido pelo contrato entre as duas empresas.

Por que a OpenAI está fazendo isso

Segundo a OpenAI, o motivo é a falta de confiança de que a SpaceX vá respeitar os termos de uso da tecnologia — baseada na experiência anterior da OpenAI com outras empresas controladas por Elon Musk.

"Não podemos ter confiança de que a SpaceX usará nossa tecnologia dentro dos nossos termos de serviço, com base na nossa experiência com empresas de Elon Musk violando contratos", afirma a empresa em comunicado publicado em seu site.

A OpenAI cita dois episódios específicos como justificativa.

O primeiro aconteceu depois que Musk comprou o X (hoje parte da SpaceX). Segundo reportagem do New York Times, a empresa violou os termos do contrato que mantinha com a OpenAI na época, assim como fez com outros parceiros.

O segundo episódio é mais recente: sob juramento, no início deste ano, Musk admitiu, segundo reportagem da Forbes, que a xAI — startup de IA dele, também hoje parte da SpaceX — havia violado os termos de serviço da OpenAI para treinar seus próprios modelos, usando dados obtidos de forma irregular.

Segundo a OpenAI, esses termos violados pela xAI são parecidos com os que a própria xAI exige de terceiros.

Um contrato pensado justamente para esse tipo de situação

Segundo a OpenAI, o acordo comercial personalizado que mantinha com o Cursor previa uma janela de tempo limitada para cancelamento em caso de mudança de controle acionário da empresa — cláusula que passou a valer justamente com a aquisição do Cursor pela SpaceX.

A OpenAI também menciona que, à medida que sua tecnologia avança, a empresa carrega um novo nível de responsabilidade para garantir que seu próximo modelo, batizado de Astra, seja usado de acordo com seus termos de serviço — referência a preocupações mais amplas de segurança em modelos de fronteira, incluindo capacidades de cibersegurança mais avançadas.

Diante desse cenário, a OpenAI optou por esticar o prazo de corte até a data mais distante permitida pelo contrato, mas sem oferecer acesso a modelos futuros para o Cursor depois disso.

"Trabalhamos com o Cursor por quase quatro anos e temos enorme respeito pelo time deles, pelo produto e por tudo que construíram para a comunidade de desenvolvedores. Sabemos que as pessoas mais afetadas por essa decisão são os desenvolvedores que dependem dos modelos da OpenAI dentro do Cursor. Nos importamos com a experiência deles nessa transição e estamos prontos para ir além no suporte", diz a OpenAI no comunicado.

A resposta do Cursor

Michael Truell, CEO e cofundador do Cursor, respondeu publicamente ao anúncio em uma publicação na rede social X.

"Lamentamos ver que a OpenAI divulgou uma nota dizendo que planeja bloquear usuários do Cursor de acessar modelos da OpenAI em três meses. Modelos da OpenAI atendem cerca de 5% do tráfego de usuários do Cursor, e estamos conversando com o time da OpenAI para resolver isso", escreveu Truell.

Segundo ele, o Cursor foi um dos primeiríssimos usuários da OpenAI, com anos de trabalho conjunto próximo entre as equipes das duas empresas — e a expectativa, até então, era de que a plataforma da OpenAI funcionasse como "infraestrutura neutra" para o negócio do Cursor.

Um capítulo a mais na disputa entre Musk e a OpenAI

O episódio se soma a uma longa lista de atritos entre Elon Musk e a OpenAI, empresa que ele ajudou a fundar em 2015 e da qual se afastou anos depois, hoje concorrente direta por meio da xAI. Musk já processou a OpenAI publicamente, questionando sua transição de organização sem fins lucrativos para um modelo com fins lucrativos, e trocou farpas repetidas vezes com o CEO da OpenAI, Sam Altman.

A decisão de cortar o Cursor — ferramenta usada por milhões de desenvolvedores ao redor do mundo para programar com apoio de IA — marca uma nova frente nessa disputa, agora afetando diretamente um produto de terceiros que passou a integrar o império de Musk.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPTSpaceX
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Da Anthropic a Trump: entenda a polêmica sobre riscos da IA

Altman diz que IPO da OpenAI em 2026 seria "imprudente" e vincula adiamento à segurança de IA

OpenAI adia IPO enquanto líderes de IA defendem ritmo mais cauteloso no avanço da tecnologia

Como a IA da IBM pode ajudar o homem a pisar na Lua em menos de dois anos

Mais na Exame

Mundo

Escócia, Gales e Irlanda do Norte se unem por independência do Reino Unido

Um conteúdo Bússola

O que o avanço chinês ensina à indústria automotiva brasileira

Ciência

Fumo passivo está ligado a 1,6 milhão de mortes por ano, aponta estudo

Esporte

GP da Espanha: Antonelli vence primeira corrida da F1 em Madring