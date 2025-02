A promessa de Sam Altman que convenceu Trump sobre AGI: "Será lançada no seu mandato"

Na véspera da posse de Donald Trump, Sam Altman fez uma ligação estratégica para o presidente eleito. Em um telefonema de 25 minutos, o CEO da OpenAI apresentou uma visão ambiciosa: os Estados Unidos estavam prestes a alcançar a inteligência artificial no nível humano, e isso aconteceria ainda no governo Trump.

Mas para garantir essa liderança e superar a China, seria necessário um investimento massivo em infraestrutura. Altman então revelou o Stargate, um projeto de US$ 100 bilhões em data centers espalhados pelo país, financiado por Oracle, SoftBank e investidores do Oriente Médio.

Trump, sempre atraído por grandes promessas e projetos de impacto, se entusiasmou. No dia seguinte à posse, anunciou o Stargate na Casa Branca como o "maior projeto de IA da história", com Altman ao seu lado. A cena marcava não apenas a oficialização do acordo, mas também um feito inesperado: o CEO da OpenAI havia superado Elon Musk, que investira pesadamente na campanha de Trump e tentava controlar a agenda do novo governo.

Sam Altman, CEO da OpenAI, ao lado de Donald Trump na Casa Branca: anúncio sobre investimento em IA

Uma plano de longo prazo

A ascensão de Altman ao círculo de Trump foi construída discretamente. Antes da eleição, ele cultivou relações com aliados-chave, como Doug Burgum, governador da Dakota do Norte e futuro secretário do Interior, além de Larry Ellison, fundador da Oracle. Em junho de 2024, executivos da OpenAI se reuniram com Trump em um hotel de Las Vegas e apresentaram o Sora, uma IA capaz de gerar vídeos realistas a partir de simples comandos de texto.

Trump ficou fascinado, mas o argumento decisivo veio quando Altman explicou que o futuro da IA dependia de infraestrutura massiva e eletricidade abundante. O discurso alinhava-se com a mentalidade do presidente empresário.

A OpenAI inicialmente esperava contar com a Microsoft para financiar o Stargate, mas o afastamento temporário de Altman da empresa em 2023 fez com que Satya Nadella recuasse. Sem o apoio da gigante, Altman virou-se para SoftBank e investidores do Oriente Médio, fechando um novo acordo logo após a vitória de Trump.

Ao ver Altman tomar a dianteira, Musk reagiu publicamente. Em uma série de postagens, acusou o projeto de não ter os US$ 100 bilhões garantidos, chamando o anúncio de "farsa". Mas Trump não se afastou. Em entrevista, minimizou a rivalidade entre os dois bilionários e reforçou que "esses investimentos estão chegando e trarão empregos para os americanos".

Menos de uma semana depois, o mercado foi abalado por um anúncio da DeepSeek, uma startup chinesa que desenvolveu uma IA poderosa sem precisar dos chips avançados que impulsionam empresas como OpenAI. Diante da ameaça, Altman correu para Washington, reunindo-se com legisladores para reforçar que apenas grandes investimentos em infraestrutura manteriam os EUA na liderança da IA. O Stargate havia se tornado mais do que um projeto: era agora um teste da capacidade dos EUA de enfrentar a nova corrida tecnológica.