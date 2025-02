Quanto vale a DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial que desafia a OpenAI

A DeepSeek está mexendo com o setor de tecnologia nos últimos dias e pode colocar seu fundador, Liang Wenfeng, entre os maiores bilionários do mundo – ou, no mínimo, entre os nomes mais influentes da nova era digital.

A startup de Liang tem crescido em um ritmo acelerado, gerando estimativas de valor de mercado que variam entre US$ 1 bilhão e US$ 150 bilhões, de acordo com especialistas da área consultados pela Bloomberg​. Caso a avaliação alcance a faixa mais elevada, o empresário poderia rivalizar com os maiores magnatas da tecnologia.

Entre a cautela e o otimismo: quanto vale a DeepSeek?

O valor da DeepSeek está longe de ser um consenso.

Rudina Seseri, investidora da Glasswing Ventures, afirmou à Bloomberg que a empresa já pode ser considerada um unicórnio – startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão –, usando como referência nomes como Anthropic e OpenAI​.

Por outro lado, há quem veja um potencial ainda maior. Chanakya Ramdev, fundador da Sweat Free Telecom, estima que a DeepSeek possa atingir metade do valor da OpenAI, o que colocaria a empresa chinesa na casa dos US$ 150 bilhões​. Isso tornaria Liang um dos mais ricos da tecnologia, ultrapassando inclusive Jensen Huang, da Nvidia.

Outras comparações incluem a Zhipu AI, que alcançou US$ 3 bilhões em uma rodada de investimentos recente, e a Mistral AI, avaliada em US$ 6 bilhões. Já a Anthropic, com apoio da Amazon, ultrapassou a marca de US$ 60 bilhões​.

Um império de tecnologia ainda envolto em mistério

Apesar da rápida ascensão, há pouca transparência sobre os números da DeepSeek. Diferente de concorrentes que abriram capital ou receberam investimentos de grandes empresas, a startup de Liang opera com recursos próprios.

“A empresa é um enigma. Sabemos pouco sobre suas receitas, margens de lucro ou fontes de capitalização”, comentou Jeffrey Emanuel, da Pastel Network, à Bloomberg​. A falta de informações levanta dúvidas sobre até que ponto os valores atribuídos à DeepSeek são realistas.

A própria empresa não se pronunciou sobre seu valor de mercado​.

O impacto global da DeepSeek

Mesmo sem um panorama financeiro definido, a DeepSeek já está transformando o setor de inteligência artificial. Seu crescimento acelerado desafia o predomínio das empresas americanas, gera debates sobre a competição global e até influenciou o mercado de ações da Nvidia, uma das líderes da indústria.

O avanço da startup, no entanto, enfrenta barreiras. Governos como os da Austrália e Coreia do Sul proibiram o uso de suas tecnologias em dispositivos oficiais, citando riscos à segurança digital. Apesar disso, dentro da China, a DeepSeek atrai o interesse de grandes empresas de tecnologia, que podem enxergá-la como uma parceira estratégica.

Liang Wenfeng: de estudante a referência da IA

Nascido em 1985, na província chinesa de Guangdong, Liang Wenfeng seguiu uma trajetória discreta, mas repleta de ambição. Formado em engenharia eletrônica pela Universidade de Zhejiang, ele complementou sua formação com um mestrado em engenharia da informação, construindo uma base sólida para seu futuro no mundo dos negócios.

Ainda como estudante, Liang e dois colegas fundaram a Zhejiang High-Flyer Asset Management, uma gestora de ativos que chegou a administrar impressionantes US$ 12 bilhões. Hoje, estima-se que ele detenha 51% da empresa, participação avaliada em US$ 71 milhões.

Em 2023, Liang deu um passo ainda mais ousado: lançou a DeepSeek, um projeto de inteligência artificial que nasceu dentro da High-Flyer. Seu objetivo? Democratizar o acesso à IA e desafiar o domínio das gigantes americanas no setor.

Enquanto analistas debatem o verdadeiro valor da DeepSeek, uma coisa é inegável: Liang Wenfeng não pretende parar por aqui.