Modelos chineses reduzem distância para os EUA ao menor nível histórico

Os modelos chineses de inteligência artificial (IA) estão alcançando os americanos na velocidade da luz. Segundo a Bloomberg Intelligence, a distância entre os dois foi encurtada para 6% em junho, ante 9% em maio — no menor nível histórico. Nos 12 meses anteriores, a diferença ficava entre 10% e 15%.

A virada teve duas etapas. Em junho, o GLM-5.2, da chinesa Zhipu AI — que opera sob a marca Z.ai —, alcançou o topo do ranking global em programação com agentes. No mês passado, modelos chineses ocuparam duas posições no ranking de desempenho da LiveBench.

O lançamento do Kimi K3, da Moonshot AI, indica que não se tratou de um caso isolado. A atenção sobre o modelo "mostra que o sucesso da Zhipu não foi um evento único", afirmou Robert Lea, analista sênior da Bloomberg Intelligence, em relatório para clientes.

O GLM-5.2 foi lançado em 13 de junho com licença aberta, o que permite baixar e rodar o modelo em servidor próprio. Tem cerca de 753 bilhões de parâmetros e custa aproximadamente um quinto do que cobram modelos americanos comparáveis.

Duas estratégias opostas

A análise identifica caminhos distintos dos dois lados.

O acesso aos chips da Nvidia permitiu às empresas americanas empurrar os limites de desempenho a um custo mais alto. As chinesas, restritas por controles de exportação, seguem uma abordagem menor e mais eficiente em termos computacionais — potencialmente ao custo de desempenho.

"O tempo dirá qual abordagem produz resultados maiores", escreveram os analistas.

As diferenças ainda aparecem nas tarefas mais difíceis. Em avaliações de programação de longo prazo, o GLM-5.2 marcou 13,0 pontos contra 26,0 do Claude Opus 4.8, da Anthropic. Já em testes de terminal, a distância cai a quatro pontos: 81,0 contra 85,0.

O risco de proibição

O avanço técnico convive com uma ameaça comercial. Segundo a Bloomberg Intelligence, Moonshot e Zhipu correm risco de ser banidas dos Estados Unidos após o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ameaçar sancionar qualquer empresa considerada culpada de "roubo" de propriedade intelectual.

A Anthropic acusou a Moonshot de estar por trás de uma operação coordenada e não autorizada de destilação de seus modelos — técnica que consiste em treinar um sistema usando as respostas de outro. A companhia chinesa não se manifestou publicamente sobre a acusação.

A Zhipu já está na lista de entidades restritas do Departamento de Comércio americano desde janeiro de 2025, o que limita sua capacidade de fazer negócios com empresas dos Estados Unidos.

Uma proibição, avalia a Bloomberg Intelligence, reduziria de forma severa as ambições internacionais das duas companhias e ampliaria seus prejuízos — ambas operam no vermelho.