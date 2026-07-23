EUA deixam café e carne bovina do Brasil fora de tarifa de 12,5%; veja a lista

Carne: O USTR chegou a receber pedidos para retirar da lista de isenção a carne bovina, o abacate e a páprica, mas decidiu mantê-los fora da nova tarifa, alegando oferta doméstica limitada nos Estados Unidos, que enfrenta um dos piores ciclos pecuários da história. (Freepik)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 23 de julho de 2026 às 18h42.
O governo dos Estados Unidos deixou o café e a carne bovina do Brasil fora da lista de produtos sujeitos à tarifa de 12,5% anunciada nesta quinta-feira, 23. A medida foi adotada após uma investigação contra o Brasil com base na Seção 301, iniciada em julho de 2025.
No começo de junho, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) concluiu que o Brasil adota práticas consideradas desarrazoadas no comércio bilateral, citando, entre outros pontos, o uso do Pix, a taxação do etanol americano e a falta de combate à corrupção e ao desmatamento, além de trabalho forçado.
O USTR chegou a receber pedidos para retirar da lista de isenção a carne bovina, o abacate e a páprica, mas decidiu mantê-los fora da nova tarifa, alegando oferta doméstica limitada nos Estados Unidos, que enfrenta um dos piores ciclos pecuários da história.
A lista de produtos isentos inclui, ainda, itens como fertilizantes, sementes e couro. tropicais. O documento cita expressamente:
A nova taxa entra em vigor em 24 de julho, com algumas exceções para produtos que estiverem em trânsito.
Além dos produtos agrícolas, os Estados Unidos também mantiveram outras categorias fora da nova taxação. O documento informa que 471 itens adicionais foram excluídos da medida, além das exceções já propostas. Entre eles estão: