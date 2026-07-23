EUA deixam café e carne bovina do Brasil fora de tarifa de 12,5%; veja a lista

O governo dos Estados Unidos deixou o café e a carne bovina do Brasil fora da lista de produtos sujeitos à tarifa de 12,5% anunciada nesta quinta-feira, 23. A medida foi adotada após uma investigação contra o Brasil com base na Seção 301, iniciada em julho de 2025.

No começo de junho, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) concluiu que o Brasil adota práticas consideradas desarrazoadas no comércio bilateral, citando, entre outros pontos, o uso do Pix, a taxação do etanol americano e a falta de combate à corrupção e ao desmatamento, além de trabalho forçado.

O USTR chegou a receber pedidos para retirar da lista de isenção a carne bovina, o abacate e a páprica, mas decidiu mantê-los fora da nova tarifa, alegando oferta doméstica limitada nos Estados Unidos, que enfrenta um dos piores ciclos pecuários da história.

A lista de produtos isentos inclui, ainda, itens como fertilizantes, sementes e couro. tropicais. O documento cita expressamente:

café, incluindo café solúvel sem sabor;

carne bovina;

abacate;

páprica e derivados;

determinados produtos de origem animal, especialmente insumos usados em rações;

sementes destinadas ao plantio;

determinados produtos vegetais, como fibra de coco, juta e cordões de sisal;

determinadas importações, dentro da cota, de açúcar e produtos com açúcar;

determinados insumos para fertilizantes e pesticidas;

determinadas peles e couros de animais.

A nova taxa entra em vigor em 24 de julho, com algumas exceções para produtos que estiverem em trânsito.

Produtos fora da nova taxa

Além dos produtos agrícolas, os Estados Unidos também mantiveram outras categorias fora da nova taxação. O documento informa que 471 itens adicionais foram excluídos da medida, além das exceções já propostas. Entre eles estão: