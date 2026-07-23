Vale a pena fazer um curso de inteligência artificial? Veja o impacto na carreira

A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às empresas de tecnologia. Hoje, ferramentas baseadas em IA fazem parte da rotina de profissionais de marketing, finanças, recursos humanos, direito, saúde, educação e diversas outras áreas.

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Segundo estudos do Fórum Econômico Mundial, a familiaridade com inteligência artificial está entre as competências que tendem a ganhar importância nos próximos anos. O avanço dessas tecnologias aumenta a demanda por profissionais capazes de utilizá-las de forma estratégica.

Por que a inteligência artificial se tornou uma habilidade valorizada

A popularização de plataformas como ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot tornou a IA mais acessível. Com isso, empresas passaram a buscar profissionais que saibam utilizar essas ferramentas para ganhar produtividade, apoiar decisões e automatizar tarefas repetitivas.

Na prática, isso significa que entender como funcionam essas soluções pode ser um diferencial mesmo para quem não trabalha com programação.

Além disso, muitas organizações passaram a investir em processos de transformação digital, tornando o conhecimento em inteligência artificial uma habilidade relevante em diferentes níveis da carreira.

Como um curso de inteligência artificial contribui para a carreira

Atualização profissional

Um curso ajuda o profissional a compreender os principais conceitos da inteligência artificial, conhecer suas aplicações e acompanhar as mudanças do mercado.

Esse conhecimento reduz a curva de aprendizado e permite utilizar as ferramentas com mais segurança no dia a dia.

Aplicação prática no trabalho

A inteligência artificial pode apoiar atividades como produção de textos, análise de dados, criação de apresentações, organização de informações e atendimento ao cliente.

Quem aprende a elaborar bons comandos, conhecidos como prompts, costuma obter resultados mais consistentes das ferramentas.

Quer desenvolver essas competências sem precisar investir alto? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME custa R$ 37 e reúne conteúdos práticos para quem deseja aplicar inteligência artificial no trabalho.

Mais oportunidades em diferentes áreas

O conhecimento em inteligência artificial não beneficia apenas profissionais da tecnologia.

Gestores podem utilizar IA para analisar indicadores. Equipes de marketing conseguem acelerar pesquisas e produção de conteúdo. Profissionais de recursos humanos podem otimizar processos de recrutamento. Já áreas financeiras podem utilizar a tecnologia para apoiar análises e relatórios.

Esses exemplos mostram que a IA se tornou uma competência transversal, presente em praticamente todos os setores da economia.

O que considerar antes de escolher um curso

Nem todo curso possui o mesmo foco. Antes de escolher uma formação, vale observar se o conteúdo apresenta aplicações práticas, aborda as principais ferramentas disponíveis atualmente e oferece exemplos que possam ser utilizados no ambiente profissional.

Também é importante verificar se o curso acompanha as mudanças rápidas do setor, já que novos recursos surgem com frequência.

Como dar os primeiros passos no aprendizado

Aprender inteligência artificial não exige experiência prévia em programação. Muitos cursos são desenvolvidos para iniciantes e apresentam conceitos de forma gradual.

O mais importante é combinar teoria com prática. Testar ferramentas, resolver problemas reais e experimentar diferentes aplicações ajuda a consolidar o aprendizado e desenvolver novas habilidades.

À medida que a inteligência artificial ganha espaço nas empresas, conhecer seu funcionamento pode ampliar possibilidades de atuação, aumentar a produtividade e preparar profissionais para um mercado em constante transformação.

Se você quer começar agora, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME está disponível por R$ 37 e oferece uma introdução prática para quem deseja desenvolver competências em inteligência artificial.