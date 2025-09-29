Inteligência Artificial

MIT desenvolve sistema de IA capaz de acelerar descoberta de novos materiais

Sistema multimodal realizou mais de 3.500 experimentos eletroquímicos e integrou literatura científica, dados estruturais e feedback humano para projetar novos materiais

Pesquisadores interagem em linguagem natural com o sistema, que monitora experimentos, sugere correções e melhora continuamente a performance dos materiais (Getty Images) (Getty Images)

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13h43.

Pesquisadores do MIT desenvolveram um sistema de inteligência artificial que integra diferentes tipos de dados científicos para otimizar receitas de materiais e planejar experimentos. O sistema, chamado Copilot for Real-world Experimental Scientists (CRESt), combina informações de literatura científica, composições químicas, imagens microestruturais e dados experimentais.

Dessa forma, o mecanismo realiza testes de alta produtividade, e os resultados são incorporados em modelos multimodais para refinar as receitas de materiais.

Os cientistas interagem com o sistema em linguagem natural, sem necessidade de programação. Câmeras e modelos de linguagem visual permitem que CRESt monitore experimentos, identifique problemas e sugira ajustes. Ju Li, professor do MIT, destaca que o uso de feedback multimodal e robôs permite complementar dados experimentais e projetar novos testes, incluindo síntese, caracterização estrutural e análise de desempenho do material.

O sistema foi testado em mais de 900 composições químicas e 3.500 experimentos eletroquímicos, o que ajudou na descoberta de um catalisador que atingiu densidade de potência recorde em uma célula de combustível que utiliza um tipo de sal para gerar eletricidade.

O estudo foi publicado na revista Nature, com participação de uma equipe de PhDs, pós-doutores e professores do MIT, entre eles Zhen Zhang, Zhichu Ren, Chia-Wei Hsu e Weibin Chen.

