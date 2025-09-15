ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Brasil lança sistema de IA que monitora 100% da Amazônia pela primeira vez

Nova ferramenta do Deter permite fiscalização em tempo real de áreas que ficaram décadas sem monitoramento diário e promete fechar lacuna histórica na vigilância ambiental

A ferramenta identifica indícios de alteração da cobertura vegetal causados por desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares em locais de vegetação nativa (Ibama/Divulgação)

A ferramenta identifica indícios de alteração da cobertura vegetal causados por desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares em locais de vegetação nativa (Ibama/Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18h00.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 18h09.

No mesmo dia em que o Mapbiomas revelou que a Amazônia perdeu quase 50 milhões de hectares de florestas nas últimas quatro décadas, o governo brasileiro lança pela primeira vez um sistema de monitoramento diário com cobertura total do bioma para driblar o desmatamento.

A iniciativa "Deter Não Floresta (Deter NF)", desenvolvida em parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foi anunciada nesta segunda-feira, 15, e promete fechar uma lacuna histórica na vigilância ambiental do país ao englobar novas áreas como savanas e campos. 

Até então, o atual sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) atuava exclusivamente na perda de florestas densas primárias e a limitação criava um "ponto cego" para os órgãos de fiscalização.

Segundo o governo, a nova ferramenta revoluciona o cenário ao incluir essas formações não florestais – que representam cerca de 20% do bioma amazônico e não eram contempladas.

Com a inclusão, o sistema Deter passa a cobrir 75% do território nacional, com planos de expansão para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.

"Onde antes tínhamos um vazio de informação diária, agora temos transparência e agilidade. Isso democratiza o acesso e fortalece imensamente a ação do estado", destacou em comunicado André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente.

Tecnologia de ponta e IA

Na prática, a inovação utiliza inteligência artificial e imagens de satélite para analisar diariamente todo o território amazônico e identifica indícios de alteração da cobertura vegetal causados por desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares em locais de vegetação nativa.

Os alertas são disponibilizados gratuitamente na plataforma TerraBrasilis, visando a transparência dos dados.

Segundo Cláudio Almeida, coordenador do programa BiomasBR do Inpe, a ferramenta é resultado de anos de pesquisa.

"Aplicamos técnicas avançadas de processamento de imagens com métodos de aprendizagem por máquina para criar um sistema robusto e confiável que atende a uma necessidade urgente de proteção de todos os ecossistemas do bioma", explicou.

Primeiros resultados

Os dados de desmatamento divulgados pelo Inpe na sexta-feira, 12, mostram tendências diferentes de acordo com os sistemas de monitoramento.

Enquanto os alertas tradicionais do Deter Amazônia caíram 36,6% comparado a agosto de 2024, as áreas não florestais monitoradas pela nova ferramenta registraram aumento de 8%. Já o Cerrado teve redução de 27,3% nos alertas e o Pantanal diminuiu 16,8%.

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    1/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7071)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    2/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Amazonia

    3/53 Amazonia (Amazonia1)

  • Amazonia

    4/53 Amazonia (Amazonia)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    5/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7024)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    6/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7058)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    7/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7110)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    8/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7092)

  • Embarcação no Rio Amazonas

    9/53 Embarcação no Rio Amazonas (_MG_7089)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    10/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7085)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    11/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    12/53 Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    13/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7040)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    14/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    15/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6941)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    16/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6942)

  • Barco no Rio Amazonas

    17/53 Barco no Rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    18/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    19/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    20/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7004)

  • Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023-

    21/53 Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023- (_MG_7016)

  • 22/53 (_MG_7019)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    23/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7027)

  • Ribeirinhos no rio Amazonas

    24/53 Ribeirinhos no rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Trecho de floresta no Pará

    25/53 Trecho de floresta no Pará (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • 26/53 (Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    27/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    28/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    29/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_9035)

  • Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    30/53 Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8917)

  • Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    31/53 Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8817)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    32/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8798)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    33/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8768)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    34/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8745)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    35/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8739)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    36/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8468)

  • Samaúma a grande arvore da Amazônia - Amazonia - Parque Nacional do Jaú - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    37/53 Samaúma a grande arvore da Amazônia - Amazonia - Parque Nacional do Jaú - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8567)

  • Rio Negro, na Amazônia

    38/53 Rio Negro, na Amazônia (Amazônia)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    39/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8680_1)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    40/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8683_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    41/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8697_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    42/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8704_1)

  • Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    43/53 Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8237)

  • 44/53 (IMG_8156_1)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    45/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    46/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    47/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0640)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    48/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0642)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    49/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    50/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    51/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    52/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0655)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    53/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadClimaMudanças climáticasAmazôniaBiomaTecnologiaDesmatamento

Mais de ESG

IBGE inicia pesquisa para mapear impactos das enchentes históricas no RS

Amazônia perdeu 50 milhões de hectares em 40 anos e se aproxima do não retorno, diz Mapbiomas

Hub de inclusão produtiva da Ambev impacta 5 milhões de brasileiros em um ano

Instituto Natura atinge marca de mil revendedoras contempladas com bolsas de estudo

Mais na Exame

Brasil

Moraes autoriza visitas de parlamentares e presidente do PL a Bolsonaro, que tenta negociar anistia

Guia de Investimentos

Clearing: o que é, como funciona e por que importa no mercado financeiro

Inteligência Artificial

Startup de Elon Musk demite 500 funcionários em um dia

Future of Money

Ethereum quer reforçar privacidade para não se tornar 'espinha dorsal da vigilância global'