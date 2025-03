Baidu lança novos modelos de IA para competir com a DeepSeek e fortalecer presença no mercado

A Baidu, gigante de tecnologia da China, lançou dois novos modelos de inteligência artificial (IA) de grande escala, chamados Wenxin 4.5 e Wenxin X1, com o objetivo de competir diretamente com os modelos da startup DeepSeek. A novidade foi anunciada em 16 de março, através de um comunicado oficial no WeChat.

Destaques dos novos modelos de IA

Os novos modelos da Baidu incluem o ERNIE Bot 4.5 e o ERNIE Bot X1, ambos desenvolvidos de forma independente pela empresa. O ERNIE Bot 4.5 é um modelo multimodal de nova geração, que apresenta otimizações avançadas em compreensão, geração, lógica e memória, com melhorias significativas na redução de alucinações e aumento da capacidade de raciocínio lógico. A Baidu destaca que esse modelo representa um grande avanço na modelagem multimodal, proporcionando uma melhor integração de diferentes tipos de dados.

Além disso, a Baidu lançou o ERNIE Bot X1, que se destaca por suas habilidades superiores de compreensão, planejamento, reflexão e evolução. Descrito como o primeiro modelo de “pensamento profundo”, o ERNIE Bot X1 tem a capacidade de usar ferramentas de forma autônoma, o que o torna um modelo altamente inovador no campo da IA.

Detalhes do lançamento e preços competitivos

O lançamento dos novos modelos da Baidu apresenta dois pontos principais. O primeiro é a disponibilização antecipada e gratuita. Embora o Wenxin Yiyan (Ernie Bot) fosse esperado para ser gratuito apenas a partir de 1º de abril, os novos modelos já estão acessíveis para uso gratuito pelos usuários. O segundo ponto de destaque é o preço competitivo. O ERNIE Bot 4.5 está disponível a um custo de aproximadamente 1% do preço do GPT-4.5, lançado pela OpenAI. O ERNIE Bot X1, por sua vez, terá um custo de API cerca de metade do preço do modelo R1 da DeepSeek.

A Bloomberg relatou que o desempenho do ERNIE Bot X1 é comparável ao do R1 da DeepSeek, tornando a Baidu uma concorrente relevante no mercado global de IA.

Concorrência no mercado de IA

A Baidu foi a primeira empresa chinesa a lançar um chatbot baseado no ChatGPT da OpenAI, mas, com o tempo, concorrentes como ByteDance e Moonshot AI rapidamente ganharam destaque no mercado. Modelos de código aberto, como o Qwen da Alibaba e os modelos da DeepSeek, também têm sido amplamente adotados, conquistando uma base crescente de desenvolvedores globais.