Game Pass: o que muda com o limite de horas na nuvem do Xbox?

A Microsoft anunciou nesta semana que vai limitar o número de horas mensais de jogo em nuvem para assinantes do Game Pass, encerrando anos de acesso ilimitado ao serviço.

A mudança entra em vigor em novembro e gerou dúvidas entre jogadores sobre o que muda na prática. A EXAME responde às principais perguntas sobre a novidade.

O que exatamente vai mudar?

Até agora, qualquer assinante pago do Game Pass podia jogar via nuvem (streaming) o quanto quisesse, sem limite de tempo.

A partir de novembro, cada plano terá um teto mensal de horas — quem ultrapassar esse limite poderá pagar por horas extras para continuar jogando.

Quantas horas cada plano vai ter?

O Game Pass Ultimate, plano mais caro, terá 15 horas de jogo em nuvem, custando R$ 76,90 por mês no Brasil. O Game Pass Premium, a R$ 59,90 mensais, terá dez horas.

Já o Game Pass Essential, o mais barato, a R$ 43,90, incluirá cinco horas. A Microsoft ainda não revelou quanto vai cobrar pelas horas extras além desses limites.

O limite vale para jogos instalados no console ou no PC também?

Não. O limite se aplica exclusivamente ao jogo via streaming em nuvem — ou seja, quando você acessa o catálogo do Game Pass pela internet, sem instalar o jogo localmente, geralmente por celular, tablet, smart TV ou navegador.

Quem joga instalando os títulos direto no Xbox ou no PC não é afetado por essa mudança.

Isso vai afetar a maioria dos assinantes?

Segundo a própria Microsoft, não.

A empresa afirma que apenas 4% dos assinantes do Game Pass gastam mais tempo por mês jogando via nuvem do que os novos limites permitem — ou seja, a mudança deve impactar uma fatia pequena e mais intensa de usuários.

Por que a Microsoft está fazendo essa mudança agora?

Segundo a Xbox, em post no blog oficial, o motivo é o custo crescente de manter o serviço de jogo em nuvem funcionando à medida que mais gente usa e joga por mais tempo.

"Migrar para limites mensais nos permite continuar oferecendo o serviço enquanto seguimos investindo em sua confiabilidade e desempenho. Entendemos que, para alguns jogadores, o resultado prático é um custo mais alto", diz a empresa.

Quem não assina o Game Pass também é afetado?

Sim, de forma indireta. Jogadores que não têm assinatura do Game Pass, mas já possuem determinados jogos, poderão comprar tempo avulso de streaming em nuvem para jogar esses títulos sem precisar instalá-los.

A concorrência também limita horas?

Sim — e há mais tempo. A GeForce Now, serviço de jogo em nuvem da Nvidia e principal rival direta da Xbox nesse mercado, já havia introduzido um teto de 100 horas mensais em seus planos pagos desde janeiro deste ano, com possibilidade de acumular até 15 horas não usadas para o mês seguinte, e compra de blocos extras de 15 horas por US$ 2,99 (cerca de R$ 16, no plano Performance) ou US$ 5,99 (cerca de R$ 33, no plano Ultimate).

A diferença é que o limite da Nvidia é bem mais alto que os novos tetos do Game Pass — mas o princípio de cobrar por uso intensivo já não é exclusividade da Microsoft.

Essa é a única mudança de preço no Game Pass neste ano?

Não. Em outubro de 2025, a Microsoft já havia aumentado o preço do Game Pass Ultimate para US$ 29,99 por mês — alta que gerou reação negativa entre assinantes — antes de recuar parcialmente e reduzir o valor para os atuais US$ 22,99, em 21 de abril deste ano.

Isso está relacionado a outras mudanças dentro do Xbox?

Sim. A decisão faz parte de um esforço mais amplo da nova CEO da divisão Xbox, Asha Sharma, para melhorar a rentabilidade do negócio. Em julho, a Xbox já havia anunciado que testará transmissão de jogos com anúncios (streaming com publicidade) como outra forma de gerar receita adicional.