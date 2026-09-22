Bitcoin sobe aos US$ 86 mil após maior fluxo de capital nos ETFs desde a máxima histórica

O bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 22, continuando o movimento positivo do dia anterior em meio ao aumento da demanda dos investidores institucionais pela criptomoeda. Na véspera, foi registrado quase US$ 1 bilhão de saldo positivo nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de BTC que negociam nas bolsas dos Estados Unidos.

Às 10h07 (horário de Brasília) o bitcoin sobe 1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 86.157. Já o ether, moeda digital da rede Ethereum e segundo maior token do mundo em valor de mercado, tem alta de 0,8% a US$ 2.760.

Hoje, a soma da capitalização de todos os criptoativos superou os US$ 3 trilhões.

Matheus Parizotto, head de Research de ativos digitais do BTG Pactual, destaca que o mercado de criptoativos como um todo acumula alta de mais de 15% desde a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na última quarta-feira. Na ocasião, apesar do aumento de 0,25 ponto percentual na taxa básica dos EUA, os investidores consideraram as projeções dos membros do Fed mais dovish (favoráveis a manter ou cortar juros) do que o esperado.

"Ontem, tivemos a maior captação diária nos ETFs de bitcoin desde a máxima histórica de outubro do ano passado, com US$ 999 milhões em entradas. Ao mesmo tempo, começamos a ver uma retomada da demanda por parte das tesourarias de ativos digitais, com Strategy e Bitmine anunciando novas aquisições de criptomoedas depois de algumas semanas de atividade mais fraca", diz Parizotto.

Análise técnica do bitcoin

Do lado da análise gráfica, o analista do BTG aponta que a média móvel exponencial de 50 semanas foi rompida para cima, assim como o custo médio de aquisição dos ETFs. "Então, aquela leitura trazida nas últimas semanas, de que essa retomada ainda está em estágios iniciais, continua válida, principalmente olhando para um horizonte de médio prazo", argumenta.

Gráfico do bitcoin em 22 de setembro de 2026

Por outro lado, o especialista alerta que começam a surgir sinais de excessos no posicionamento dos investidores no mercado de derivativos cripto, em especial em moedas digitais menores do que o bitcoin e o ether. "Por isso, não seria estranho vermos alguma correção ou realização pontual nos próximos dias."

ETFs batem recorde do ano

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 999 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o terceiro pregão consecutivo com entrada de capital nesse tipo de fundo.

Os três maiores alvos do fluxo comprador foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 381,4 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; o ARKB, da Ark Invest, com US$ 289,1 milhões; e o FBTC, da gestora Fidelity, com US$ 238,8 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 270 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas se manteve nos 78 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”, quase chegando à "euforia".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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