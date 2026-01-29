Inteligência Artificial

Disparo da OpenAI faz receita da Microsoft aumentar mais de US$ 7 bilhões

Investimentos da Microsoft na OpenAI ampliam faturamento líquido da empresa enquanto acionistas têm dúvidas sobre movimentações financeiras

Microsoft: parceria com OpenAI rende bons frutos para empresa que tem focado em IA (Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14h56.

O investimento da Microsoft na OpenAI fez a receita líquida do último trimestre da empresa ter um aumento de US$ 7,6 bilhões. A parceria entre as duas empresas de tecnologia partiu de um aporte de US$ 1 bilhão em 2019, que foi seguido por sequências de investimentos para aproximar a Microsoft da alta demanda por forte posicionamento na indústria global de inteligência artificial.

Até o momento, foram depositados mais de US$ 13 bilhões da Microsoft na OpenAI, que se tornou uma das principais empresas de IA do mundo e também atrai outras marcas líderes do setor de tecnologia.

Renegociações feitas ao longo dos anos definiram que a empresa fundada por Sam Altman possui um acordo de 20% de distribuição de receita com a Microsoft, o que significa que a companhia também se beneficia do crescimento da parceira.

Conforme a Bloomberg, a Microsoft quer elevar o investimento em, no máximo, US$ 830 bilhões — ainda que investidores estejam supostamente preocupados com a rapidez que o financiamento da empresa em IA tem aumentado.

IA como foco interno e externo

A Microsoft também tem apostado em estratégias próprias de IA. Dos US$ 37,5 bilhões destinados ao setor, dois terços foram para as GPUs e CPUs do serviço de nuvem Azure, que possui uma operação de IA considerada, inclusive, valiosa para a parceria vigente.

Recentemente, a companhia de Altman adquiriu US$ 250 bilhões em serviços da Azure em movimento que reforça o comprometimento da colaboração comercial. A Anthropic, empresa de IA dona do chatbot Claude, também se aproximou da Microsoft: a companhia investiu US$ 30 bilhões na Azure para usufruir dos serviços de capacidade de nuvem da plataforma.

O serviço cresceu 39% em receita no último trimestre de 2025, mas esse e outros movimentos positivos não foram suficientes para evitar a queda de 11% das ações da Microsoft nos últimos três meses.

Tentando manter o interesse do setor, a Microsoft investe de forma agressiva em mais centros de processamento de dados para alimentar a produção de chips utilizados em vários modelos de IA generativa. Tendo alcançado pela primeira vez uma receita de US$ 50 bilhões na divisão de nuvem, a Microsoft aproveitará o momento para recuperar o dinheiro investido no setor com melhorias que aprimorarão o serviço da Azure para ter capacidade ampliada.

