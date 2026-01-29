Nvidia, Microsoft e Amazon negociam investimento de US$ 60 bilhões na OpenAI

Três das maiores empresas de tecnologia do mundo planejam um investimento bilionário na OpenAi, dona do ChatGPT. Segundo o site The Information, Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) e Microsoft (MSFT) estão em negociações para investir até US$ 60 bilhões na startup de inteligência artificial (IA).

A maior fatia seria da Nvidia, que já fornece os chips utilizados nos modelos da startup e pode investir até US$ 30 bilhões.

A Amazon, que negocia sua entrada como acionista, considera aplicar mais de US$ 20 bilhões, vinculando o valor a parcerias em infraestrutura e distribuição.

A Microsoft, que mantém relação estratégica com a OpenAI, avalia um novo investimento inferior a US$ 10 bilhões.

OpenAI busca fôlego para escalar operação

O movimento ocorre em meio ao crescimento acelerado dos custos para treinar e operar modelos avançados de inteligência artificial. A disputa pelo mercado de IA generativa tem se intensificado, com destaque para os avanços da Google DeepMind e do Gemini.

A OpenAI também avalia novas parcerias comerciais, incluindo acordos com a Amazon para ampliar o uso de servidores em nuvem e integrar seus produtos à rede da varejista.

Concorrência global e novos interessados

O investimento visa sustentar o crescimento da OpenAI em um cenário de pressão por desempenho e escalabilidade. Segundo a publicação, a startup avalia outras ofertas, incluindo conversas paralelas com o SoftBank, que cogita um aporte adicional.

As empresas envolvidas não comentaram publicamente as negociações.