Inteligência Artificial

Nvidia, Microsoft e Amazon negociam investimento de US$ 60 bilhões na OpenAI

Maior fatia seria da Nvidia, que já fornece os chips utilizados nos modelos da startup e pode investir até US$ 30 bilhões

CANADA - 2025/08/08: In this photo illustration, the ChatGPT by OpenAI logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket /Getty Images)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h36.

Três das maiores empresas de tecnologia do mundo planejam um investimento bilionário na OpenAi, dona do ChatGPT. Segundo o site The Information, Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) e Microsoft (MSFT) estão em negociações para investir até US$ 60 bilhões na startup de inteligência artificial (IA).

A maior fatia seria da Nvidia, que já fornece os chips utilizados nos modelos da startup e pode investir até US$ 30 bilhões.

A Amazon, que negocia sua entrada como acionista, considera aplicar mais de US$ 20 bilhões, vinculando o valor a parcerias em infraestrutura e distribuição.

A Microsoft, que mantém relação estratégica com a OpenAI, avalia um novo investimento inferior a US$ 10 bilhões.

OpenAI busca fôlego para escalar operação

O movimento ocorre em meio ao crescimento acelerado dos custos para treinar e operar modelos avançados de inteligência artificial. A disputa pelo mercado de IA generativa tem se intensificado, com destaque para os avanços da Google DeepMind e do Gemini.

A OpenAI também avalia novas parcerias comerciais, incluindo acordos com a Amazon para ampliar o uso de servidores em nuvem e integrar seus produtos à rede da varejista.

Concorrência global e novos interessados

O investimento visa sustentar o crescimento da OpenAI em um cenário de pressão por desempenho e escalabilidade. Segundo a publicação, a startup avalia outras ofertas, incluindo conversas paralelas com o SoftBank, que cogita um aporte adicional.

As empresas envolvidas não comentaram publicamente as negociações.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPTMicrosoftNvidiaAmazon

