Briga bilionária: embate entre Anthropic e Trump coloca US$ 60 bi em risco

Mais de US$ 60 bilhões em capital de risco agora orbitam uma disputa direta entre a Anthropic e a Casa Branca. A startup de inteligência artificial, uma das mais financiadas do Vale do Silício, entrou em choque com o governo dos Estados Unidos ao se recusar a flexibilizar limites para o uso militar de seus sistemas.

O impasse envolvia um contrato estimado em US$ 200 milhões com o Pentágono. O acordo previa a ampliação do uso dos modelos da empresa em operações militares e de inteligência.

A Anthropic condicionou o avanço das negociações à manutenção de duas restrições: proibição de uso em vigilância doméstica em larga escala e impedimento de aplicação em armas totalmente autônomas.

O CEO Dario Amodei afirmou que modelos de “fronteira” ainda não são confiáveis para decisões letais sem supervisão humana e que a empresa não pretende fornecer tecnologia que possa colocar militares e civis em risco.

A resposta foi imediata. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, classificou a Anthropic como risco para a cadeia de suprimentos da segurança nacional. O presidente Donald Trump determinou que agências federais deixassem de utilizar a tecnologia da empresa.

Hegseth declarou ainda que empresas com contratos com as Forças Armadas não poderiam manter atividades comerciais com a Anthropic. A companhia informou que pretende contestar judicialmente a medida.

Espaço aberto para concorrentes

Horas após o rompimento, a OpenAI anunciou acordo para fornecer sistemas de inteligência artificial ao Pentágono em ambientes classificados. A empresa afirmou que o uso atende às suas diretrizes internas de segurança.

O subsecretário de Defesa para pesquisa e engenharia, Emil Michael, declarou que o emprego de IA pelas Forças Armadas ocorre dentro dos limites legais e que cabe ao Congresso definir regras sobre vigilância e armamentos autônomos.

Segundo ele, a tecnologia tem sido aplicada principalmente em logística, análise de dados e organização de documentos sigilosos.

A Anthropic levantou mais de US$ 60 bilhões com mais de 200 investidores de venture capital, metade desse valor apenas no último mês. A designação como risco para a cadeia de suprimentos ocorre em um momento de expansão acelerada da empresa e pode afetar contratos governamentais e relações com fornecedores.

Autoridades afirmam que sistemas da companhia já foram utilizados em aplicações de cibersegurança e apoio a operações militares por meio de parcerias com empresas de dados, como a Palantir Technologies. O Departamento de Defesa sustenta que, até o momento, as restrições impostas pela empresa não impediram usos operacionais relevantes.