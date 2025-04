Microsoft desiste de plano de US$ 1 bilhão para construir data centers em Ohio

A Microsoft desistiu de seus planos para construir data centers em Ohio, pelo menos por enquanto, segundo o jornal The Columbus Dispatch. Esse é mais um acréscimo na lista de data centers que a Microsoft cancelou.

A companhia havia planejado investir US$ 1 bilhão de início em três data centers no Condado de Licking. “Nós continuaremos a avaliar esses sítios em linha com nossa estratégia de investimento”, disse um porta-voz da empresa ao Columbus Dispatch. “Nós sinceramente apreciamos a liderança e parceria das autoridades do governo de Ohio e o apoio dos residentes do Condado de Licking.”

O porta-voz também informou que o terreno continuará sob posse da Microsoft e que a companhia tem intenção de continuar o projeto em determinado ponto sem especificar quando.

Inicialmente, o plano da Microsoft, anunciado em outubro de 2024, era de que cada um dos três campus de data center tivessem um edifício, com possibilidade de que outras construções surgissem. O projeto começaria com 20 postos de trabalho.

No fim de março, a Microsoft também recuou de projetos de data center nos Estados Unidos e na Europa que juntos teriam capacidade de 2 gigawatts, conforme reportou a Bloomberg com base nos analistas de TD Cowen.

As desistências teriam relação com alteração no contrato entre a Microsoft e a OpenAI, que autorizou a dona do ChatGPT a buscar serviços computacionais em nuvem com outros provedores caso a Microsoft não quisesse o negócio. Antes da alteração de janeiro deste ano, o contrato das duas empresas era de exclusividade da Microsoft.