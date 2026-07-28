Genial/Quaest: Arraes tem 19% e Costa, 12%, em corrida ao Senado no Pernambuco

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) e o senador Humberto Costa (PT) lideram a corrida pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, 28.

No primeiro cenário estimulado, que soma primeiro e segundo voto dos eleitores, Arraes registra 19% das intenções de votos totais. Na sequência, Costa marca 12%, seguido por Mendonça Filho (PL) com 8%.

Entre os demais candidatos, Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União) têm 6% cada. Túlio Gadelha (PSD) tem 4% e Silvio Nascimento (PL) pontua com 2%. Carlos Sant'Anna (Novo), Fernando Dueire (PSD) e Paulo Rubem Santiago (Rede) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 25%, e indecisos são 18%.

Cenários alternativos e rejeição

A pesquisa simulou outras composições para o Senado com listas mais enxutas. No segundo cenário, sem a presença de Dueire, Marília Arraes vai a 20% e o petista Humberto Costa oscila para 13%, mantendo a configuração de dupla liderança. Mendonça Filho consolida os mesmos 8%.

Em um terceiro teste, sem a presença do candidato do PL, Arraes registra 21% e o candidato do PT chega a 14%. Nesses quadros, os demais nomes do bloco intermediário mantém o patamar de 6%, indicando uma cristalização das preferências e baixa migração de votos para a segunda vaga disponível.

A sondagem também mensurou o grau de resistência aos candidatos. Mendonça Filho e Marília Arraes lideram a rejeição com 38%. Humberto Costa tem 36% de rejeição consolidada no eleitorado pernambucano.

Eduardo da Fonte tem 34% de rejeição, Miguel Coelho, 28%, e Túlio Gadelha, 25%. Os demais registram índices inferiores a 20%.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 22 e 26 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares realizadas face a face. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo PE-09649/2026.