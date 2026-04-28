OpenAI recusa projetos por falta de capacidade computacional em 2026

A OpenAI afirmou que está recusando oportunidades de negócios em 2026 por falta de capacidade computacional suficiente para sustentar a expansão de seus produtos de inteligência artificial. A limitação foi confirmada pela CFO Sarah Friar durante entrevista à CEO da ARK Invest, Cathie Wood.

"Estamos fazendo escolhas muito difíceis neste momento e deixando de perseguir algumas oportunidades porque não temos capacidade computacional suficiente", disse Friar. Segundo ela, a escassez de infraestrutura se tornou um dos principais gargalos operacionais da empresa neste ano.

A executiva afirmou que passa boa parte do tempo tentando encontrar capacidade disponível de última hora para atender a demanda crescente por IA. O problema reflete uma restrição mais ampla do setor: mesmo as empresas mais avançadas estão limitadas pelo acesso a chips, servidores e centros de processamento de dados.

"Se você não tem capacidade computacional, você não tem receita", afirmou a CFO, resumindo o peso estratégico da infraestrutura no atual ciclo de expansão da inteligência artificial.

O presidente da OpenAI, Greg Brockman, reforçou a avaliação em entrevista ao podcast Big Technology. Segundo ele, a companhia não consegue construir capacidade no mesmo ritmo em que a demanda cresce.

A empresa atende atualmente cerca de 900 milhões de consumidores e mais de 1 milhão de empresas, o que amplia a pressão sobre a infraestrutura. Para tentar garantir expansão futura, a OpenAI concluiu recentemente uma rodada de financiamento de US$ 122 bilhões.

Friar afirmou que parte relevante dessa captação está ligada justamente à necessidade de garantir acesso antecipado a capacidade computacional nos próximos anos, por meio de contratos de longo prazo.

Escassez de infraestrutura virou limite para crescimento da IA

O cenário mostra que, mesmo com o avanço acelerado da inteligência artificial, o crescimento do setor ainda depende de um fator tradicional: disponibilidade de hardware.

A expansão de modelos de IA exige grande volume de processamento em data centers, centros de dados responsáveis por treinamento e operação dos sistemas. A falta dessa estrutura passou a limitar receita, lançamentos e até a estratégia comercial das empresas.