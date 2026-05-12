A canadense Magna opera 330 fábricas em 28 países e fornece autopeças para 59 montadoras globais, incluindo Tesla, Ford, Volkswagen e BYD (Freepik)
Redator
Publicado em 12 de maio de 2026 às 13h58.
Você provavelmente nunca digitou o nome dela em uma busca. Nunca viu o logotipo em um comercial. Mas se você dirige um carro nos últimos anos, é quase certo que tenha encostado em alguma peça fabricada por ela. A canadense Magna fornece componentes para pelo menos 59 montadoras globais, incluindo Tesla, BYD, Hyundai, Ford, Volkswagen e Xiaopeng.
Em 66 anos de operação, tornou-se uma das maiores fornecedoras de autopeças do mundo. Fabrica assentos, espelhos, sistemas avançados de assistência ao motorista — e, em alguns casos, monta veículos inteiros à mão, como o Mercedes-Benz Classe G. São 330 fábricas e unidades de montagem espalhadas por 28 países, com faturamento anual de aproximadamente US$ 42 bilhões.
A maioria dos consumidores nunca ouviu o nome. Mesmo assim, a Magna ocupa posição central na cadeia de suprimentos automotiva global. Agora, está colocando inteligência artificial em toda essa estrutura.
"A IA já está incorporada em várias camadas da cadeia de suprimentos e das operações de fabricação da Magna", disse Sharath Reddy, vice-presidente sênior de P&D da empresa, em entrevista ao Business Insider. "Não a vemos como uma tecnologia isolada."
Os investimentos da Magna em IA se concentram em cinco áreas: qualidade do produto, manutenção de equipamentos, segurança da fábrica, redução do consumo de energia e velocidade de produção.
Para os clientes, o exemplo mais visível é o sistema de inspeção visual com inteligência artificial. A empresa utiliza scanners de alta resolução e aprendizado de máquina para detectar defeitos e irregularidades nas peças em tempo real — modelo similar ao adotado por outras montadoras, como a Ford.
Mas, segundo Reddy, os maiores ganhos da IA não vêm da automação ampla e abrangente. O retorno mais claro está nas aplicações "mais próximas da operação física".
Dois exemplos ajudam a entender o impacto. A Magna usa IA para manter suas fábricas funcionando de forma mais eficiente: sistemas que monitoram vibração, temperatura e pressão conseguem prever falhas em equipamentos antes que aconteçam, ajudando as fábricas a evitar paradas dispendiosas. A empresa também está implantando robôs móveis autônomos para movimentar materiais pesados entre as estações de trabalho.
Outra camada foca na eficiência. A empresa utiliza aprendizado de máquina para monitorar o uso de energia, o consumo de água e os resíduos industriais em diversas instalações, sinalizando anomalias e identificando maneiras de reduzir custos.
A ambição final é o que a Magna chama de "fábrica unificada" — um modelo em que dados, software e sistemas de automação estão conectados em todas as operações.
O desafio, segundo Reddy, é que o valor desse sistema unificado é mais difuso. "Isso se manifesta no planejamento, no fluxo de materiais e na tomada de decisões, em vez de em uma única métrica", disse. "O valor é real, mas está mais distribuído."
A indústria automobilística vem sendo afetada há anos por perturbações sucessivas — tarifas, tensões comerciais, escassez de materiais e demanda global desigual por veículos elétricos. Para se adaptar, as montadoras passaram a implantar modelos de monitoramento de notícias baseados em IA. A General Motors, por exemplo, já utiliza inteligência artificial para monitorar interrupções em sua cadeia de suprimentos global.
A Magna adota uma abordagem semelhante. Reddy afirma que a IA não substitui "os fundamentos da gestão da cadeia de suprimentos", mas funciona como um "amplificador" para potenciais ameaças.
"O impacto a curto prazo será uma melhor visibilidade e uma tomada de decisão mais rápida — sinais mais precoces, modelagem de cenários mais robusta e uma resposta mais coordenada", afirmou.
Em vez de uma única inovação revolucionária, as fábricas da Magna estão se tornando gradualmente mais definidas por software — com inteligência incorporada nas partes do sistema onde pode fornecer resultados confiáveis.
O movimento sinaliza um caminho mais amplo. Em uma indústria pressionada por margens apertadas, choques de oferta e transição energética, a IA deixa de ser experimento isolado para se tornar uma camada estrutural — invisível para o consumidor final, mas presente em quase toda fábrica que produz as peças do carro que ele dirige.