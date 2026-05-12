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Como esse modelo de clínica móvel já está caminhando para os US$ 300 mil de faturamento

Como um médico veterinário utilizou plataformas de trabalho flexível para levantar capital semente, contornar as travas do sistema financeiro e lançar uma clínica móvel de baixo custo fixo e alta rentabilidade

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14h05.

No setor de medicina veterinária, existe uma barreira invisível: o "bloqueio dos dois anos". Para obter qualquer empréstimo empresarial para abrir uma clínica, o profissional deve estar licenciado há, no mínimo, 24 meses.

Para o Dr. Tom Vega, esse obstáculo não foi um ponto final, mas o gatilho para uma manobra financeira audaciosa.

Utilizando a Roo — uma plataforma que conecta veterinários a plantões sob demanda —, Vega realizou uma maratona de 18 turnos consecutivos, faturando US$ 23 mil em tempo recorde.

Esse montante não foi apenas salário; foi o seed money (capital semente) que permitiu o lançamento da Concierge Companions Vet Med em outubro de 2025, transformando a plataforma em seu próprio "fundo de investimento" particular.

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O Modelo de "Baixo Overhead": Por que a Clínica Móvel é Mais Lucrativa?

Enquanto hospitais veterinários tradicionais lutam com custos fixos astronômicos (aluguel, manutenção predial, impostos territoriais), o modelo móvel de Vega foca na eficiência extrema. Com uma equipe reduzida e custos fixos controlados, ele consegue manter as margens de lucro elevadas mesmo com um volume menor de pacientes.

  • Estrutura Enxuta: Um técnico trabalhando 30 horas semanais e uma parcela de US$ 4.400 pela unidade móvel.

  • Logística de "Transportadora": Aplicando conhecimentos de logística urbana, Vega otimiza suas rotas para minimizar o gasto com combustível e tempo de deslocamento, aumentando o número de atendimentos por dia.

  • O Pivot Estratégico: Ao perceber que seu público principal não eram os Millennials, mas sim a população idosa, Vega fechou parcerias com condomínios de sêniores. Em vez de ir de casa em casa, ele atende vários clientes no mesmo local uma vez por mês, eliminando o custo de logística por atendimento.

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