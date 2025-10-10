Líder da OpenAI diz que IA obriga empresas a repensar como desenvolvem software

A IA não é uma ferramenta auxiliar, mas um agente de mudança que está desafiando os desenvolvedores a evoluírem (Getty Images). (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h10.
A inteligência artificial está mudando a forma como as empresas criam e entregam software, afirmou Andy Brown, líder de go-to-market da OpenAI na Ásia-Pacífico.
Durante o Tech Week Singapore 2025, Brown disse que muitas companhias estão abandonando os tradicionais ciclos longos de desenvolvimento e adotando um modelo contínuo de lançamentos, semelhante ao de produtos de consumo.
“As empresas costumavam estruturar projetos com base em longos ciclos de sprint e metas fixas. Agora vejo uma transição para ciclos mais curtos e constantes de lançamento”, explicou.
Após o evento, Brown contou ao Business Insider que diretores de tecnologia e líderes de engenharia estão migrando para processos “mais ágeis e permanentes”, acompanhando o ritmo acelerado das empresas de IA.
Segundo ele, essa velocidade se deve a uma nova forma de desenvolver software. Brown citou o exemplo do Agent Builder, plataforma da OpenAI que permite criar agentes de IA personalizados com interface de arrastar e soltar. O produto foi desenvolvido em apenas seis semanas, e 80% do código foi gerado pelo próprio modelo da OpenAI.
“A IA está forçando as empresas a repensar como construímos tecnologia dentro dos negócios. Precisamos mudar nossas formas fundamentais de trabalho”, afirmou.
Brown também incentivou empresas a experimentar ferramentas de IA, destacando o ritmo impressionante de evolução dos modelos.
“Há dois anos, grandes avanços aconteciam a cada um ou dois anos. Hoje, eles acontecem a cada um ou dois meses.”
A fala de Brown reflete uma aceleração em toda a indústria de IA. Nos últimos meses, a OpenAI lançou o GPT-4o e, em seguida, recursos como voz em tempo real, geração de imagens no chat e um mercado de aplicativos.
O Google, em seu evento, apresentou mais de 20 novas atualizações de IA, enquanto a Anthropic lançou o modelo Claude Sonnet 4.5, apenas quatro meses após seu antecessor.
O ritmo mostra que a corrida pela liderança em IA está redefinindo não só os produtos, mas também a própria engenharia de software.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga