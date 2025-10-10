3 lições sobre a estratégia de negócios de Sam Altman, CEO da OpenAI

A OpenAI, liderada por Sam Altman, vive uma fase intensa de parcerias estratégicas e investimentos que já ultrapassam US$ 1 trilhão em 2025. Nesta semana, Altman detalhou a lógica por trás dessa ofensiva — e deixou claro que ainda há muito mais por vir, segundo o Business Insider.

1. OpenAI ainda não terminou sua onda de acordos

Com 800 milhões de usuários semanais do ChatGPT, a OpenAI mantém ampla vantagem sobre seus concorrentes. Altman afirmou que a empresa continuará firmando novas parcerias, ampliando sua presença no centro do ecossistema global de IA.

“Vamos nos associar a muita gente. Podem esperar muito mais de nós nos próximos meses”, disse Altman no podcast A16z.

Os acordos recentes — com AMD, Nvidia, CoreWeave e Oracle — representam uma “aposta agressiva em infraestrutura”, segundo o CEO. Ele acredita que, ao atingir o nível de capacidade esperado, os modelos da OpenAI gerarão valor econômico exponencial.

2. Altman mudou sua visão sobre controle da cadeia produtiva

Altman admitiu ter mudado sua posição em relação à integração vertical, quando uma empresa controla várias etapas da produção.

“Eu sempre fui contra a integração vertical… e agora acho que estava errado”, reconheceu.

Ele explicou que o modelo clássico de especialização por setor não se aplica totalmente à OpenAI, que precisou assumir mais etapas do processo tecnológico para entregar seu produto em larga escala e manter vantagem competitiva.

3. A receita da OpenAI financiará os investimentos bilionários

Muitos analistas têm chamado os acordos da OpenAI de “circulares” ou “autofinanciáveis”, como no caso do investimento de US$ 100 bilhões da Nvidia em chips que a própria OpenAI comprará.

Questionado sobre quem arcará com esses custos, Altman foi direto:

“A receita da OpenAI vai pagar por essas apostas.”

Segundo o The Information, a OpenAI registrou US$ 4,3 bilhões em receita e US$ 13,5 bilhões em prejuízo líquido no primeiro semestre de 2025. Mesmo assim, Altman disse que a empresa está bem posicionada para financiar outras companhias do ecossistema de IA.

“Estamos trabalhando em planos para ajudar no financiamento que essas empresas precisam, mesmo antes de gerar receita”, afirmou.

